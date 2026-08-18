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Головна Смак Пиріг на кефірі "Три склянки": рецепт пухкого бісквіта на манці

Пиріг на кефірі "Три склянки": рецепт пухкого бісквіта на манці

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 03:04
Манник на кефірі: простий пиріг без складних інгредієнтів
Пиріг на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг на кефірі — один із тих простих домашніх рецептів, які легко приготувати до чаю. Манка робить випічку ніжною, а ваніль додає приємного аромату. Подавати його можна з варенням, медом або згущеним молоком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 300 г;
  • манна крупа — 250 г;
  • цукор — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сода — 5 г;
  • сіль — 2 г;
  • ванілін — 1 г.
рецепт манника на кефірі
Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Духовку розігріти до 180 °C. У мисці змішати манку, цукор, сіль, ванілін і соду.
  2. Додати яйце, розтоплене або м’яке вершкове масло та кефір.
  3. Перемішати до однорідності й залишити тісто на 10–15 хвилин.
  4. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, боки змастити маслом.
  5. Перелити тісто у форму та випікати близько 30 хвилин.
  6. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, пиріг можна діставати.
  7. Дати маннику трохи охолонути, після чого вийняти з форми та подати до чаю. Пиріг виходить м’яким, ароматним і солодким.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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