Манник на кефірі: простий пиріг без складних інгредієнтів

Пиріг на кефірі "Три склянки": рецепт пухкого бісквіта на манці
Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 03:04
Пиріг на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг на кефірі — один із тих простих домашніх рецептів, які легко приготувати до чаю. Манка робить випічку ніжною, а ваніль додає приємного аромату. Подавати його можна з варенням, медом або згущеним молоком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 300 г;
- манна крупа — 250 г;
- цукор — 300 г;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- сода — 5 г;
- сіль — 2 г;
- ванілін — 1 г.
Спосіб приготування
- Духовку розігріти до 180 °C. У мисці змішати манку, цукор, сіль, ванілін і соду.
- Додати яйце, розтоплене або м’яке вершкове масло та кефір.
- Перемішати до однорідності й залишити тісто на 10–15 хвилин.
- Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, боки змастити маслом.
- Перелити тісто у форму та випікати близько 30 хвилин.
- Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, пиріг можна діставати.
- Дати маннику трохи охолонути, після чого вийняти з форми та подати до чаю. Пиріг виходить м’яким, ароматним і солодким.
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