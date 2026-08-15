Пушистые панкейки на молоке за 15 минут: простой рецепт на завтрак для всей семьи

Пушистые панкейки на завтрак. Фото: кадр с видео

Пушистые, нежные и воздушные панкейки — отличный вариант завтрака для всей семьи. Они получаются золотистыми снаружи и невероятно мягкими внутри. А секрет особенно легкой текстуры прост — белки нужно взбить отдельно и только в конце осторожно добавить в тесто.

Рецептом поделилась украинская хозяйка Светлана на YouTube-канале "Мій обід", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

мука — 140 г;

сахар — 2-3 ст. л.;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — по вкусу;

соль — щепотка.

Пушистые панкейки на завтрак. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

Отделить белки от желтков. К желткам добавить сахар и хорошо перемешать венчиком. Добавить ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать. Влить молоко и растительное масло и снова хорошо взбить венчиком. Просеять муку в желтки и перемешать до однородности. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом медленно стекать с венчика. В белки добавить щепотку соли и взбить миксером до устойчивых пиков. Переложить их в основное тесто и очень осторожно перемешать лопаткой, чтобы масса осталась легкой и воздушной. Сковороду хорошо разогреть на небольшом огне. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя панкейки в два слоя — так они получатся особенно высокими и пышными. Жарьте на небольшом огне под крышкой. Когда края панкейков подсохнут, осторожно переверните их и готовьте с другой стороны еще несколько минут до золотистого цвета.

Готовые панкейки подавайте теплыми с медом, вареньем, шоколадом, свежими ягодами или любимым топпингом.

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