Пушистые панкейки на молоке за 15 минут: простой рецепт на завтрак для всей семьи

Пушистые панкейки на завтрак за 15 минут: вкусный рецепт на выходные
Пушистые, нежные и воздушные панкейки — отличный вариант завтрака для всей семьи. Они получаются золотистыми снаружи и невероятно мягкими внутри. А секрет особенно легкой текстуры прост — белки нужно взбить отдельно и только в конце осторожно добавить в тесто.
Рецептом поделилась украинская хозяйка Светлана на YouTube-канале "Мій обід", передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 140 г;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — по вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Отделить белки от желтков.
- К желткам добавить сахар и хорошо перемешать венчиком.
- Добавить ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать. Влить молоко и растительное масло и снова хорошо взбить венчиком.
- Просеять муку в желтки и перемешать до однородности. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом медленно стекать с венчика.
- В белки добавить щепотку соли и взбить миксером до устойчивых пиков. Переложить их в основное тесто и очень осторожно перемешать лопаткой, чтобы масса осталась легкой и воздушной.
- Сковороду хорошо разогреть на небольшом огне.
- Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя панкейки в два слоя — так они получатся особенно высокими и пышными.
- Жарьте на небольшом огне под крышкой.
- Когда края панкейков подсохнут, осторожно переверните их и готовьте с другой стороны еще несколько минут до золотистого цвета.
Готовые панкейки подавайте теплыми с медом, вареньем, шоколадом, свежими ягодами или любимым топпингом.
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