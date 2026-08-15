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Головна Смак Пухкі панкейки на сніданок за 15 хвилин: смачний рецепт на вихідні

Пухкі панкейки на сніданок за 15 хвилин: смачний рецепт на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 05:04
Пухкі панкейки на молоці за 15 хвилин: простий рецепт на сніданок для всієї родини
Пухкі панкейки на сніданок. Фото: кадр з відео

Пухкі, ніжні та повітряні панкейки — чудовий варіант сніданку для всієї родини. Вони виходять золотистими зовні та неймовірно м'якими всередині. А секрет особливо легкої текстури простий — білки потрібно збити окремо та лише наприкінці обережно додати до тіста.

Рецептом поділилася українська господиня Світлана на YouTube-каналі "Мій обід", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 140 г;
  • цукор — 2-3 ст. л.;
  • рослинна олія — 2-3 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — за смаком;
  • сіль — дрібка.

 

Пухкі панкейки на сніданок
Пухкі панкейки на сніданок. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Відокремити білки від жовтків.
  2. До жовтків додати цукор та добре перемішати вінчиком.
  3. Додати ванільний цукор і розпушувач, перемішати. Влити молоко та рослинну олію і знову добре збити вінчиком.
  4. Просіяти до жовтків борошно та перемішати до однорідності. Тісто має вийти досить густим, але водночас повільно стікати з вінчика.
  5. До білків додати дрібку солі та збити міксером до стійких піків. Перекласти їх до основного тіста й дуже обережно перемішати лопаткою, щоб маса залишилася легкою та повітряною.
  6. Сковорідку добре розігріти на невеликому вогні.
  7. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи панкейки у два шари — так вони вийдуть особливо високими та пухкими.
  8. Смажити на невеликому вогні під кришкою.
  9. Коли краї панкейків підсохнуть, обережно перевернути їх та готувати з іншого боку ще кілька хвилин до золотистого кольору.

Готові панкейки подавайте теплими з медом, варенням, шоколадом, свіжими ягодами або улюбленим топінгом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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