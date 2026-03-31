Омлет на окропі на сніданок: новий рецепт приготування яєць

Омлет на пару на сніданок: новий рецепт приготування яєць
Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 05:04
Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.ua
Омлет на окропі — це незвичний спосіб приготування, який дає максимально ніжну текстуру. Завдяки гарячій воді страва виходить шовковистою та легкою. Простий рецепт дозволяє швидко приготувати смачний і корисний сніданок. Такий варіант точно варто спробувати хоча б раз.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- вода гаряча — 150 мл (приблизно 80 °C);
- сіль — за смаком;
- соєвий соус — 1,5 ст. ложки;
- кунжутна олія — 1 ч. ложка;
- зелена цибуля — за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця злегка перемішати виделкою до однорідності, додати сіль і соєвий соус, за бажанням додати кунжутну олію.
- Тонкою цівкою додати гарячу воду температурою 80 °C, постійно помішуючи, щоб утворилася ніжна текстура.
- Суміш перелити у жаростійку форму, поставити на водяну баню так, щоб вода не потрапляла всередину.
- Накрити та готувати на помірному вогні до повного загустіння.
- Готовий омлет посипати зеленою цибулею та подавати гарячим.
Читайте Новини.LIVE!
