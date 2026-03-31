Омлет на окропі на сніданок: новий рецепт приготування яєць

Омлет на пару на сніданок: новий рецепт приготування яєць

Дата публікації: 31 березня 2026 05:04
Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.ua

Омлет на окропі — це незвичний спосіб приготування, який дає максимально ніжну текстуру. Завдяки гарячій воді страва виходить шовковистою та легкою. Простий рецепт дозволяє швидко приготувати смачний і корисний сніданок. Такий варіант точно варто спробувати хоча б раз.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • вода гаряча — 150 мл (приблизно 80 °C);
  • сіль — за смаком;
  • соєвий соус — 1,5 ст. ложки;
  • кунжутна олія — 1 ч. ложка;
  • зелена цибуля — за смаком.
Приготування омлета. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця злегка перемішати виделкою до однорідності, додати сіль і соєвий соус, за бажанням додати кунжутну олію.
  2. Тонкою цівкою додати гарячу воду температурою 80 °C, постійно помішуючи, щоб утворилася ніжна текстура.
  3. Суміш перелити у жаростійку форму, поставити на водяну баню так, щоб вода не потрапляла всередину.
  4. Накрити та готувати на помірному вогні до повного загустіння.
  5. Готовий омлет посипати зеленою цибулею та подавати гарячим.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
