Омлет на окропі на сніданок: новий рецепт приготування яєць

Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.ua

Омлет на окропі — це незвичний спосіб приготування, який дає максимально ніжну текстуру. Завдяки гарячій воді страва виходить шовковистою та легкою. Простий рецепт дозволяє швидко приготувати смачний і корисний сніданок. Такий варіант точно варто спробувати хоча б раз.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

вода гаряча — 150 мл (приблизно 80 °C);

сіль — за смаком;

соєвий соус — 1,5 ст. ложки;

кунжутна олія — 1 ч. ложка;

зелена цибуля — за смаком.

Спосіб приготування

Яйця злегка перемішати виделкою до однорідності, додати сіль і соєвий соус, за бажанням додати кунжутну олію. Тонкою цівкою додати гарячу воду температурою 80 °C, постійно помішуючи, щоб утворилася ніжна текстура. Суміш перелити у жаростійку форму, поставити на водяну баню так, щоб вода не потрапляла всередину. Накрити та готувати на помірному вогні до повного загустіння. Готовий омлет посипати зеленою цибулею та подавати гарячим.

