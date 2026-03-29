Гарячі бутерброди за 10 хвилин: рецепт на сніданок або перекус

Гарячі бутерброди — це швидке рішення, коли потрібно приготувати щось ситне за мінімум часу. Завдяки поєднанню соковитого курячого фаршу та хліба, просоченого яєчно-молочною сумішшю, страва виходить ніжною всередині та рум’яною зовні.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче м’ясо — 500 г;

цибуля — 200 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

перець чорний — за смаком;

батон або хліб — 10–12 скибок;

яйця — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

сіль — щіпка;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо подрібнити до стану фаршу. Цибулю дрібно нарізати або подрібнити та додати до фаршу разом із сіллю і перцем, добре перемішати до однорідності. Яйця поєднати з молоком і дрібкою солі, перемішати. Скибки хліба занурити в суміш, щоб вони злегка просочилися. На кожну скибку викласти м’ясну начинку, злегка притиснути. Викласти на розігріту сковорідку з олією начинкою донизу та обсмажувати на середньому вогні приблизно 4–5 хвилин до рум’яної скоринки. Перевернути та готувати ще 2–3 хвилини до готовності.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.