Гарячі бутерброди за 10 хвилин: рецепт на сніданок або перекус
Дата публікації: 29 березня 2026 16:04
Гарячі бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua
Гарячі бутерброди — це швидке рішення, коли потрібно приготувати щось ситне за мінімум часу. Завдяки поєднанню соковитого курячого фаршу та хліба, просоченого яєчно-молочною сумішшю, страва виходить ніжною всередині та рум’яною зовні.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче м’ясо — 500 г;
- цибуля — 200 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- перець чорний — за смаком;
- батон або хліб — 10–12 скибок;
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сіль — щіпка;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Куряче м’ясо подрібнити до стану фаршу. Цибулю дрібно нарізати або подрібнити та додати до фаршу разом із сіллю і перцем, добре перемішати до однорідності.
- Яйця поєднати з молоком і дрібкою солі, перемішати. Скибки хліба занурити в суміш, щоб вони злегка просочилися.
- На кожну скибку викласти м’ясну начинку, злегка притиснути.
- Викласти на розігріту сковорідку з олією начинкою донизу та обсмажувати на середньому вогні приблизно 4–5 хвилин до рум’яної скоринки.
- Перевернути та готувати ще 2–3 хвилини до готовності.
