

Головна Смак Гарячі бутерброди за 10 хвилин: рецепт на сніданок або перекус

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 16:04
Гарячі бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі бутерброди — це швидке рішення, коли потрібно приготувати щось ситне за мінімум часу. Завдяки поєднанню соковитого курячого фаршу та хліба, просоченого яєчно-молочною сумішшю, страва виходить ніжною всередині та рум’яною зовні. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо — 500 г;
  • цибуля — 200 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • перець чорний — за смаком;
  • батон або хліб — 10–12 скибок;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сіль — щіпка;
  • олія — для обсмажування.
рецепт гарячих бутербродів
Приготування бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче м’ясо подрібнити до стану фаршу. Цибулю дрібно нарізати або подрібнити та додати до фаршу разом із сіллю і перцем, добре перемішати до однорідності.
  2. Яйця поєднати з молоком і дрібкою солі, перемішати. Скибки хліба занурити в суміш, щоб вони злегка просочилися.
  3. На кожну скибку викласти м’ясну начинку, злегка притиснути.
  4. Викласти на розігріту сковорідку з олією начинкою донизу та обсмажувати на середньому вогні приблизно 4–5 хвилин до рум’яної скоринки.
  5. Перевернути та готувати ще 2–3 хвилини до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
