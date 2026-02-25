Відео
Рецепт намазки на хліб за 5 хвилин — для бутербродів на сніданок

Рецепт намазки на хліб за 5 хвилин — для бутербродів на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 05:04
Намазка на хліб за 5 хвилин — швидкий рецепт для сніданку та приготування з фото
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ситний сніданок можна приготувати буквально за кілька хвилин із доступних продуктів. Ця сирна намазка виходить ніжною, ароматною та дуже поживною. Поєднання копченого сиру, яєць і часнику створює насичений смак, який ідеально підходить для хрустких грінок.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир ковбасний копчений — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • морква — 1–2 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • перець чорний мелений — ½ ч. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • батон пшеничний — для подачі.

Спосіб приготування

Сир натерти на великій тертці та перекласти в глибоку миску. Яйця відварити круто, охолодити, очистити, натерти на тертці та додати до сиру. Моркву очистити, натерти на дрібній тертці в сирому вигляді та всипати до основної маси. Часник очистити, пропустити через прес і додати до суміші.

намазка для бутербродів з копченим сиром
Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом і сметаною, додати сіль та мелений перець, ретельно перемішати до однорідної консистенції, щоб соус рівномірно просочив усі інгредієнти.

рецепт намазки для бутербродів на сніданок
Бутерброди та намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Батон нарізати скибками та підсушити на сухій сковороді, грилі або в духовці до легкої рум’яності. На кожну грінку нанести по столовій ложці сирної намазки та подати до столу, за бажанням прикрасити свіжою зеленню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

бутерброд рецепт хліб ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
