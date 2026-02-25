Намазка на хліб за 5 хвилин — швидкий рецепт для сніданку та приготування з фото

Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ситний сніданок можна приготувати буквально за кілька хвилин із доступних продуктів. Ця сирна намазка виходить ніжною, ароматною та дуже поживною. Поєднання копченого сиру, яєць і часнику створює насичений смак, який ідеально підходить для хрустких грінок.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир ковбасний копчений — 150 г;

яйця — 3 шт.;

морква — 1–2 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

перець чорний мелений — ½ ч. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

батон пшеничний — для подачі.

Спосіб приготування

Сир натерти на великій тертці та перекласти в глибоку миску. Яйця відварити круто, охолодити, очистити, натерти на тертці та додати до сиру. Моркву очистити, натерти на дрібній тертці в сирому вигляді та всипати до основної маси. Часник очистити, пропустити через прес і додати до суміші.

Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом і сметаною, додати сіль та мелений перець, ретельно перемішати до однорідної консистенції, щоб соус рівномірно просочив усі інгредієнти.

Бутерброди та намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Батон нарізати скибками та підсушити на сухій сковороді, грилі або в духовці до легкої рум’яності. На кожну грінку нанести по столовій ложці сирної намазки та подати до столу, за бажанням прикрасити свіжою зеленню.

