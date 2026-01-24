Бурякова намазка для бутербродів — простий рецепт приготування з крем-сиром

Бурякова намазка. Фото: smakuiemo.com.ua

Бурякова намазка — це яскрава та смачна альтернатива звичним паштетам і магазинним спредам. Вона поєднує ніжну кремову текстуру, насичений колір і збалансований смак без зайвої жирності. Такий варіант чудово підходить для канапок до святкового столу або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк варений — 1 шт. приблизно 100 г;

ікра мойви — 100 г;

крем-сир — 180 г;

хліб — для подачі;

грецькі горіхи — за бажанням;

чебрець — за бажанням.

Спосіб приготування

Варений буряк очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Перекласти бурякову масу в глибоку миску та дати стекти зайвому соку, щоб намазка мала густу, але ніжну консистенцію.

Буряк та ікра мойви. Фото: smakuiemo.com.ua

До буряка додати ікру мойви та обережно перемішати ложкою, щоб ікра рівномірно розподілилася й надала намазці виразної солонуватої нотки.

Намазка та хліб. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати крем-сир і ретельно перемішати масу до однорідності. Намазка повинна вийти кремовою, легкою для нанесення та насиченою за смаком без грудочок.

Бутерброди з намазкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Хліб нарізати скибками, за бажанням злегка підсушити. Готову бурякову намазку щедро нанести на кожен шматочок. Перед подачею посипати подрібненими грецькими горіхами та додати трохи чебрецю для аромату.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.