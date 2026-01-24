Відео
Україна
Бурякова намазка на хліб — корисна альтернатива паштетам

Бурякова намазка на хліб — корисна альтернатива паштетам

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 01:00
Бурякова намазка для бутербродів — простий рецепт приготування з крем-сиром
Бурякова намазка. Фото: smakuiemo.com.ua

Бурякова намазка — це яскрава та смачна альтернатива звичним паштетам і магазинним спредам. Вона поєднує ніжну кремову текстуру, насичений колір і збалансований смак без зайвої жирності. Такий варіант чудово підходить для канапок до святкового столу або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • буряк варений — 1 шт. приблизно 100 г;
  • ікра мойви — 100 г;
  • крем-сир — 180 г;
  • хліб — для подачі;
  • грецькі горіхи — за бажанням;
  • чебрець — за бажанням.

Спосіб приготування

Варений буряк очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Перекласти бурякову масу в глибоку миску та дати стекти зайвому соку, щоб намазка мала густу, але ніжну консистенцію.

бурякова намазка для бутербродів з крем-сиром та ікрою мойви
Буряк та ікра мойви. Фото: smakuiemo.com.ua

До буряка додати ікру мойви та обережно перемішати ложкою, щоб ікра рівномірно розподілилася й надала намазці виразної солонуватої нотки.

бурякова намазка для бутербродів з крем-сиром
Намазка та хліб. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати крем-сир і ретельно перемішати масу до однорідності. Намазка повинна вийти кремовою, легкою для нанесення та насиченою за смаком без грудочок.

рецепт бурякової намазки для бутербродів з крем-сиром та ікрою мойви
Бутерброди з намазкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Хліб нарізати скибками, за бажанням злегка підсушити. Готову бурякову намазку щедро нанести на кожен шматочок. Перед подачею посипати подрібненими грецькими горіхами та додати трохи чебрецю для аромату.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
