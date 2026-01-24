Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Свекольная намазка на хлеб — полезная альтернатива паштетам

Свекольная намазка на хлеб — полезная альтернатива паштетам

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 01:00
Свекольная намазка для бутербродов — простой рецепт приготовления с крем-сыром
Свекольная намазка. Фото: smakuiemo.com.ua

Свекольная намазка — это яркая и вкусная альтернатива привычным паштетам и магазинным спредам. Она сочетает нежную кремовую текстуру, насыщенный цвет и сбалансированный вкус без излишней жирности. Такой вариант отлично подходит для бутербродов к праздничному столу или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама
  • свекла вареная — 1 шт. примерно 100 г;
  • икра мойвы — 100 г;
  • крем-сыр — 180 г;
  • хлеб — для подачи;
  • грецкие орехи — по желанию;
  • тимьян — по желанию.

Способ приготовления

Вареную свеклу очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Переложить свекольную массу в глубокую миску и дать стечь лишнему соку, чтобы намазка имела густую, но нежную консистенцию.

бурякова намазка для бутербродів з крем-сиром та ікрою мойви
Свекла и икра мойвы. Фото: smakuiemo.com.ua

К свекле добавить икру мойвы и осторожно перемешать ложкой, чтобы икра равномерно распределилась и придала намазке выразительную солоноватую нотку.

Реклама
бурякова намазка для бутербродів з крем-сиром
Намазка и хлеб. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить крем-сыр и тщательно перемешать массу до однородности. Намазка должна получиться кремовой, легкой для нанесения и насыщенной по вкусу без комочков.

рецепт бурякової намазки для бутербродів з крем-сиром та ікрою мойви
Бутерброды с намазкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Хлеб нарезать ломтиками, по желанию слегка подсушить. Готовую свекольную намазку щедро нанести на каждый кусочек. Перед подачей посыпать измельченными грецкими орехами и добавить немного тимьяна для аромата.

Реклама

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Реклама

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Реклама

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Реклама

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

бутерброд рецепт хлеб свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации