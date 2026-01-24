Свекольная намазка для бутербродов — простой рецепт приготовления с крем-сыром

Свекольная намазка. Фото: smakuiemo.com.ua

Свекольная намазка — это яркая и вкусная альтернатива привычным паштетам и магазинным спредам. Она сочетает нежную кремовую текстуру, насыщенный цвет и сбалансированный вкус без излишней жирности. Такой вариант отлично подходит для бутербродов к праздничному столу или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама

свекла вареная — 1 шт. примерно 100 г;

икра мойвы — 100 г;

крем-сыр — 180 г;

хлеб — для подачи;

грецкие орехи — по желанию;

тимьян — по желанию.

Способ приготовления

Вареную свеклу очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Переложить свекольную массу в глубокую миску и дать стечь лишнему соку, чтобы намазка имела густую, но нежную консистенцию.

Свекла и икра мойвы. Фото: smakuiemo.com.ua

К свекле добавить икру мойвы и осторожно перемешать ложкой, чтобы икра равномерно распределилась и придала намазке выразительную солоноватую нотку.

Реклама

Намазка и хлеб. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить крем-сыр и тщательно перемешать массу до однородности. Намазка должна получиться кремовой, легкой для нанесения и насыщенной по вкусу без комочков.

Бутерброды с намазкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Хлеб нарезать ломтиками, по желанию слегка подсушить. Готовую свекольную намазку щедро нанести на каждый кусочек. Перед подачей посыпать измельченными грецкими орехами и добавить немного тимьяна для аромата.

Реклама

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Реклама

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Реклама

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Реклама

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.