Свекольная намазка для бутербродов — простой рецепт приготовления с крем-сыром

Свекольная намазка на хлеб — полезная альтернатива паштетам
Свекольная намазка — это яркая и вкусная альтернатива привычным паштетам и магазинным спредам. Она сочетает нежную кремовую текстуру, насыщенный цвет и сбалансированный вкус без излишней жирности. Такой вариант отлично подходит для бутербродов к праздничному столу или быстрого перекуса.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 1 шт. примерно 100 г;
- икра мойвы — 100 г;
- крем-сыр — 180 г;
- хлеб — для подачи;
- грецкие орехи — по желанию;
- тимьян — по желанию.
Способ приготовления
Вареную свеклу очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Переложить свекольную массу в глубокую миску и дать стечь лишнему соку, чтобы намазка имела густую, но нежную консистенцию.
К свекле добавить икру мойвы и осторожно перемешать ложкой, чтобы икра равномерно распределилась и придала намазке выразительную солоноватую нотку.
Добавить крем-сыр и тщательно перемешать массу до однородности. Намазка должна получиться кремовой, легкой для нанесения и насыщенной по вкусу без комочков.
Хлеб нарезать ломтиками, по желанию слегка подсушить. Готовую свекольную намазку щедро нанести на каждый кусочек. Перед подачей посыпать измельченными грецкими орехами и добавить немного тимьяна для аромата.
