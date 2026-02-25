Видео
Україна
Рецепт намазки за 5 минут — на хлеб для завтрака

Дата публикации 25 февраля 2026 05:04
Намазка на хлеб за 5 минут — рецепт для бутербродов на завтрак
Бутерброды с намазкой. Фото: smachnenke.com.ua

Сытный завтрак можно приготовить буквально за несколько минут из доступных продуктов. Эта сырная намазка получается нежной, ароматной и очень питательной. Сочетание копченого сыра, яиц и чеснока создает насыщенный вкус, который идеально подходит для хрустящих гренок.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сыр колбасный копченый — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • перец черный молотый — ½ ч. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • батон пшеничный — для подачи.

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке и переложить в глубокую миску. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить, натереть на терке и добавить к сыру. Морковь очистить, натереть на мелкой терке в сыром виде и всыпать к основной массе. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить к смеси.

намазка для бутербродів з копченим сиром
Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом и сметаной, добавить соль и молотый перец, тщательно перемешать до однородной консистенции, чтобы соус равномерно пропитал все ингредиенты.

рецепт намазки для бутербродів на сніданок
Бутерброды и намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Батон нарезать ломтиками и подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке до легкой румяности. На каждую гренку нанести по столовой ложке сырной намазки и подать к столу, по желанию украсить свежей зеленью.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

бутерброд рецепт хлеб идея для завтрака рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
