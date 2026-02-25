Намазка на хлеб за 5 минут — рецепт для бутербродов на завтрак

Рецепт намазки за 5 минут — на хлеб для завтрака
Сытный завтрак можно приготовить буквально за несколько минут из доступных продуктов. Эта сырная намазка получается нежной, ароматной и очень питательной. Сочетание копченого сыра, яиц и чеснока создает насыщенный вкус, который идеально подходит для хрустящих гренок.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сыр колбасный копченый — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- перец черный молотый — ½ ч. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- батон пшеничный — для подачи.
Способ приготовления
Сыр натереть на крупной терке и переложить в глубокую миску. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить, натереть на терке и добавить к сыру. Морковь очистить, натереть на мелкой терке в сыром виде и всыпать к основной массе. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить к смеси.
Заправить майонезом и сметаной, добавить соль и молотый перец, тщательно перемешать до однородной консистенции, чтобы соус равномерно пропитал все ингредиенты.
Батон нарезать ломтиками и подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке до легкой румяности. На каждую гренку нанести по столовой ложке сырной намазки и подать к столу, по желанию украсить свежей зеленью.
