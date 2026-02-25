Намазка на хлеб за 5 минут — рецепт для бутербродов на завтрак

Бутерброды с намазкой. Фото: smachnenke.com.ua

Сытный завтрак можно приготовить буквально за несколько минут из доступных продуктов. Эта сырная намазка получается нежной, ароматной и очень питательной. Сочетание копченого сыра, яиц и чеснока создает насыщенный вкус, который идеально подходит для хрустящих гренок.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сыр колбасный копченый — 150 г;

яйца — 3 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

перец черный молотый — ½ ч. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

батон пшеничный — для подачи.

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке и переложить в глубокую миску. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить, натереть на терке и добавить к сыру. Морковь очистить, натереть на мелкой терке в сыром виде и всыпать к основной массе. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить к смеси.

Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом и сметаной, добавить соль и молотый перец, тщательно перемешать до однородной консистенции, чтобы соус равномерно пропитал все ингредиенты.

Бутерброды и намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Батон нарезать ломтиками и подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке до легкой румяности. На каждую гренку нанести по столовой ложке сырной намазки и подать к столу, по желанию украсить свежей зеленью.

