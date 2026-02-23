Бюджетная намазка из моркови и сыра - рецепт на завтрак - рецепт на завтрак

Рецепт намазки на хлеб — получается 700 г для бутербродов
Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к завтраку, эта намазка станет отличным вариантом. Из простых продуктов получается почти 700 граммов нежной и пикантной массы для бутербродов, которую можно подать как на каждый день, так и к праздничному столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь сырая — 200 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- сырок плавленый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 ст. л. (или сметана);
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Сырую морковь натереть на мелкой терке. Вареные яйца также натереть мелко, чтобы масса получилась нежной и однородной.
Плавленый сыр для удобства предварительно положить в морозилку на 10-15 минут, после чего натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс или очень мелко измельчить.
Все подготовленные ингредиенты соединить в миске. Добавить майонез или сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать до кремовой консистенции.
Готовую намазку намазать на хлеб, тосты или багет и сразу подавать к столу.
