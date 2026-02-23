Бюджетная намазка из моркови и сыра - рецепт на завтрак - рецепт на завтрак

Намазка для бутербродов. Колаж: Новини.LIVE. Источник фото: Gospodynka

Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к завтраку, эта намазка станет отличным вариантом. Из простых продуктов получается почти 700 граммов нежной и пикантной массы для бутербродов, которую можно подать как на каждый день, так и к праздничному столу.

Вам понадобится:

морковь сырая — 200 г;

яйца вареные — 2 шт.;

сырок плавленый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст. л. (или сметана);

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Сырую морковь натереть на мелкой терке. Вареные яйца также натереть мелко, чтобы масса получилась нежной и однородной.

Морковь и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленый сыр для удобства предварительно положить в морозилку на 10-15 минут, после чего натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс или очень мелко измельчить.

Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Все подготовленные ингредиенты соединить в миске. Добавить майонез или сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать до кремовой консистенции.

Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую намазку намазать на хлеб, тосты или багет и сразу подавать к столу.

