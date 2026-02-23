Видео
Україна
Видео

Рецепт намазки на хлеб — получается 700 г для бутербродов

Рецепт намазки на хлеб — получается 700 г для бутербродов

Дата публикации 23 февраля 2026 05:04
Бюджетная намазка из моркови и сыра - рецепт на завтрак - рецепт на завтрак
Намазка для бутербродов. Колаж: Новини.LIVE. Источник фото: Gospodynka

Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к завтраку, эта намазка станет отличным вариантом. Из простых продуктов получается почти 700 граммов нежной и пикантной массы для бутербродов, которую можно подать как на каждый день, так и к праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • морковь сырая — 200 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • сырок плавленый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 2 ст. л. (или сметана);
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Сырую морковь натереть на мелкой терке. Вареные яйца также натереть мелко, чтобы масса получилась нежной и однородной.

рецепт намазки з морквою
Морковь и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленый сыр для удобства предварительно положить в морозилку на 10-15 минут, после чего натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс или очень мелко измельчить.

рецепт намазки з морквою на сніданок
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Все подготовленные ингредиенты соединить в миске. Добавить майонез или сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать до кремовой консистенции.

рецепт намазки з морквою для бутербродів
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую намазку намазать на хлеб, тосты или багет и сразу подавать к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

морковь бутерброд рецепт идея для завтрака майонез
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
