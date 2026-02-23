Бюджетна намазка із моркви та сиру — рецепт на сніданок

Намазка для бутербродів. Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Gospodynka

Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне до сніданку, ця намазка стане чудовим варіантом. Із простих продуктів виходить майже 700 грамів ніжної та пікантної маси для бутербродів, яку можна подати як на щодень, так і до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква сира — 200 г;

яйця варені — 2 шт.;

сирок плавлений — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

майонез — 2 ст. л. (або сметана);

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Сиру моркву натерти на дрібній тертці. Варені яйця також натерти дрібно, щоб маса вийшла ніжною та однорідною.

Морква та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлений сир для зручності попередньо покласти в морозилку на 10–15 хвилин, після чого натерти на дрібній тертці. Часник пропустити через прес або дуже дрібно подрібнити.

Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Усі підготовлені інгредієнти з’єднати в мисці. Додати майонез або сметану, посолити, поперчити та ретельно перемішати до кремової консистенції.

Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Готову намазку намазати на хліб, тости або багет і одразу подавати до столу.

