Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт намазки на сніданок — виходить 700 г для бутербродів

Рецепт намазки на сніданок — виходить 700 г для бутербродів

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 05:04
Бюджетна намазка із моркви та сиру — рецепт на сніданок
Намазка для бутербродів. Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Gospodynka

Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне до сніданку, ця намазка стане чудовим варіантом. Із простих продуктів виходить майже 700 грамів ніжної та пікантної маси для бутербродів, яку можна подати як на щодень, так і до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква сира — 200 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • сирок плавлений — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 2 ст. л. (або сметана);
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Сиру моркву натерти на дрібній тертці. Варені яйця також натерти дрібно, щоб маса вийшла ніжною та однорідною.

рецепт намазки з морквою
Морква та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлений сир для зручності попередньо покласти в морозилку на 10–15 хвилин, після чого натерти на дрібній тертці. Часник пропустити через прес або дуже дрібно подрібнити.

рецепт намазки з морквою на сніданок
Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Усі підготовлені інгредієнти з’єднати в мисці. Додати майонез або сметану, посолити, поперчити та ретельно перемішати до кремової консистенції.

рецепт намазки з морквою для бутербродів
Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Готову намазку намазати на хліб, тости або багет і одразу подавати до столу.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

морква бутерброд рецепт ідея для сніданку майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації