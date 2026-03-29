Горячие бутерброды за 10 минут: рецепт на завтрак или перекус

Горячие бутерброды за 10 минут: рецепт на завтрак или перекус

Дата публикации 29 марта 2026 16:04
Горячие бутерброды. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие бутерброды — это быстрое решение, когда нужно приготовить что-то сытное за минимум времени. Благодаря сочетанию сочного куриного фарша и хлеба, пропитанного яично-молочной смесью, блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное мясо — 500 г;
  • лук — 200 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец черный — по вкусу;
  • батон или хлеб — 10-12 ломтиков;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • соль — щепотка;
  • масло — для обжаривания.
Приготовление бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное мясо измельчить до состояния фарша. Лук мелко нарезать или измельчить и добавить к фаршу вместе с солью и перцем, хорошо перемешать до однородности.
  2. Яйца соединить с молоком и щепоткой соли, перемешать. Ломтики хлеба окунуть в смесь, чтобы они слегка пропитались.
  3. На каждый ломтик выложить мясную начинку, слегка прижать.
  4. Выложить на разогретую сковороду с маслом начинкой вниз и обжаривать на среднем огне примерно 4-5 минут до румяной корочки.
  5. Перевернуть и готовить еще 2-3 минуты до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
