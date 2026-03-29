Горячие бутерброды за 10 минут: рецепт на завтрак или перекус

Горячие бутерброды.

Горячие бутерброды — это быстрое решение, когда нужно приготовить что-то сытное за минимум времени. Благодаря сочетанию сочного куриного фарша и хлеба, пропитанного яично-молочной смесью, блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное мясо — 500 г;

лук — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

перец черный — по вкусу;

батон или хлеб — 10-12 ломтиков;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл.;

соль — щепотка;

масло — для обжаривания.

Приготовление бутербродов.

Способ приготовления

Куриное мясо измельчить до состояния фарша. Лук мелко нарезать или измельчить и добавить к фаршу вместе с солью и перцем, хорошо перемешать до однородности. Яйца соединить с молоком и щепоткой соли, перемешать. Ломтики хлеба окунуть в смесь, чтобы они слегка пропитались. На каждый ломтик выложить мясную начинку, слегка прижать. Выложить на разогретую сковороду с маслом начинкой вниз и обжаривать на среднем огне примерно 4-5 минут до румяной корочки. Перевернуть и готовить еще 2-3 минуты до готовности.

