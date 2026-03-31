Омлет на пару на завтрак: новый рецепт приготовления яиц

Омлет на пару на завтрак: новый рецепт приготовления яиц

Дата публикации 31 марта 2026 05:04
Омлет на кипятке на завтрак: новый рецепт приготовления яиц
Приготовление омлета. Фото: smakuiemo.com.ua

Омлет на кипятке — это необычный способ приготовления, который дает максимально нежную текстуру. Благодаря горячей воде блюдо получается шелковистым и легким. Простой рецепт позволяет быстро приготовить вкусный и полезный завтрак. Такой вариант точно стоит попробовать хотя бы раз.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • вода горячая — 150 мл. (примерно 80 °C);
  • соль — по вкусу;
  • соевый соус — 1,5 ст. ложки;
  • кунжутное масло — 1 ч. ложка;
  • зеленый лук — по вкусу.
рецепт омлету на окропі
Приготовление омлета. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца слегка перемешать вилкой до однородности, добавить соль и соевый соус, по желанию добавить кунжутное масло.
  2. Тонкой струйкой добавить горячую воду температурой 80 °C, постоянно помешивая, чтобы образовалась нежная текстура.
  3. Смесь перелить в жаростойкую форму, поставить на водяную баню так, чтобы вода не попадала внутрь.
  4. Накрыть и готовить на умеренном огне до полного загустения.
  5. Готовый омлет посыпать зеленым луком и подавать горячим.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
