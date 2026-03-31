Омлет на кипятке на завтрак: новый рецепт приготовления яиц

Омлет на пару на завтрак: новый рецепт приготовления яиц
Дата публикации 31 марта 2026 05:04
Приготовление омлета. Фото: smakuiemo.com.ua
Омлет на кипятке — это необычный способ приготовления, который дает максимально нежную текстуру. Благодаря горячей воде блюдо получается шелковистым и легким. Простой рецепт позволяет быстро приготовить вкусный и полезный завтрак. Такой вариант точно стоит попробовать хотя бы раз.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- вода горячая — 150 мл. (примерно 80 °C);
- соль — по вкусу;
- соевый соус — 1,5 ст. ложки;
- кунжутное масло — 1 ч. ложка;
- зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца слегка перемешать вилкой до однородности, добавить соль и соевый соус, по желанию добавить кунжутное масло.
- Тонкой струйкой добавить горячую воду температурой 80 °C, постоянно помешивая, чтобы образовалась нежная текстура.
- Смесь перелить в жаростойкую форму, поставить на водяную баню так, чтобы вода не попадала внутрь.
- Накрыть и готовить на умеренном огне до полного загустения.
- Готовый омлет посыпать зеленым луком и подавать горячим.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
