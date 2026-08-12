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Головна Смак Оладки за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіра та 2 яйця

Оладки за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіра та 2 яйця

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 05:04
Пишні оладки на кефірі: простий сніданок із манкою
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт добре виручає, коли хочеться приготувати щось просте та домашнє на сніданок. Манка робить оладки ніжними й м’якими, а кефір допомагає отримати приємну пухку текстуру. Подавати їх можна зі сметаною, варенням, медом або свіжими ягодами.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кефір або йогурт — 250 мл;
  • манна крупа — 250 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок з манкою
Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з сіллю та цукром. Влити кефір або йогурт і перемішати.
  2. Додати манку, ще раз перемішати та залишити тісто під рушником на 10 хвилин, щоб крупа набухла. Потім всипати розпушувач і перемішати.
  3. Викладати тісто ложкою або за допомогою кондитерського мішка на розігріту з олією сковороду.
  4. Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Подавати оладки теплими зі сметаною, медом, варенням або улюбленими ягодами.

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Сніданок рецепт оладки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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