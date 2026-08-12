Пишні оладки на кефірі: простий сніданок із манкою

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт добре виручає, коли хочеться приготувати щось просте та домашнє на сніданок. Манка робить оладки ніжними й м’якими, а кефір допомагає отримати приємну пухку текстуру. Подавати їх можна зі сметаною, варенням, медом або свіжими ягодами.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 2 ст. л.;

кефір або йогурт — 250 мл;

манна крупа — 250 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з сіллю та цукром. Влити кефір або йогурт і перемішати. Додати манку, ще раз перемішати та залишити тісто під рушником на 10 хвилин, щоб крупа набухла. Потім всипати розпушувач і перемішати. Викладати тісто ложкою або за допомогою кондитерського мішка на розігріту з олією сковороду. Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати оладки теплими зі сметаною, медом, варенням або улюбленими ягодами.

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