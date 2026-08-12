Пушистые оладьи на кефире: простой завтрак с манкой

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь простое и домашнее на завтрак. Манная крупа делает оладьи нежными и мягкими, а кефир помогает добиться приятной воздушной текстуры. Подавать их можно со сметаной, вареньем, мёдом или свежими ягодами.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 2 ст. л.;

кефир или йогурт — 250 мл;

манная крупа — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с солью и сахаром. Влить кефир или йогурт и перемешать. Добавить манку, ещё раз перемешать и оставить тесто под полотенцем на 10 минут, чтобы крупа набухла. Затем всыпать разрыхлитель и перемешать. Выкладывать тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка на разогретую с маслом сковороду. Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать оладьи теплыми со сметаной, медом, вареньем или любимыми ягодами.

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