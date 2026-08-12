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Главная Вкус Оладьи за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 2 яйца

Оладьи за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 2 яйца

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 05:04
Пушистые оладьи на кефире: простой завтрак с манкой
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь простое и домашнее на завтрак. Манная крупа делает оладьи нежными и мягкими, а кефир помогает добиться приятной воздушной текстуры. Подавать их можно со сметаной, вареньем, мёдом или свежими ягодами.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кефир или йогурт — 250 мл;
  • манная крупа — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок з манкою
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с солью и сахаром. Влить кефир или йогурт и перемешать.
  2. Добавить манку, ещё раз перемешать и оставить тесто под полотенцем на 10 минут, чтобы крупа набухла. Затем всыпать разрыхлитель и перемешать.
  3. Выкладывать тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка на разогретую с маслом сковороду.
  4. Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавать оладьи теплыми со сметаной, медом, вареньем или любимыми ягодами.

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Завтрак рецепт оладьи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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