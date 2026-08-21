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Главная Вкус Домашний десерт за 5 минут: рецепт без духовки и желатина

Домашний десерт за 5 минут: рецепт без духовки и желатина

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 03:04
Домашний десерт без выпечки: нежный крем с шоколадной глазурью
Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без выпечки. Кремовая текстура, маскарпоне и шоколадная глазурь делают его нежным и насыщенным, а на приготовление уходит совсем немного времени.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • 300 г сгущенного молока с сахаром;
  • 1 яйцо;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 500 мл молока;
  • 1 ст. л. ванильного экстракта;
  • 250 г маскарпоне.

Для глазури:

  • 100 г тёмного шоколада;
  • 130 г горячих жирных сливок;
  • шоколадная стружка — по желанию.
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Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сгущенное молоко смешать с яйцом и крахмалом.
  2. Добавить молоко, добавить ванильный экстракт и поставить на слабый огонь.
  3. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения и варить до загустения.
  4. Снять с огня, добавить маскарпоне и перемешать до однородности.
  5. Переложить крем в форму и поставить в холодильник.
  6. Для глазури залить шоколад горячими сливками и перемешать до гладкой консистенции.
  7. Вылить на охлажденный крем и снова поставить в холодильник примерно на 1 час.
  8. Перед подачей десерт можно посыпать шоколадной стружкой.

Получается нежный кремовый десерт с насыщенным шоколадным вкусом, для приготовления которого не требуется ни духовки, ни желатина.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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