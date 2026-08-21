Домашний десерт за 5 минут: рецепт без духовки и желатина
21 августа 2026 03:04
Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Этот десерт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без выпечки. Кремовая текстура, маскарпоне и шоколадная глазурь делают его нежным и насыщенным, а на приготовление уходит совсем немного времени.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- 300 г сгущенного молока с сахаром;
- 1 яйцо;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 500 мл молока;
- 1 ст. л. ванильного экстракта;
- 250 г маскарпоне.
Для глазури:
- 100 г тёмного шоколада;
- 130 г горячих жирных сливок;
- шоколадная стружка — по желанию.
Способ приготовления
- Сгущенное молоко смешать с яйцом и крахмалом.
- Добавить молоко, добавить ванильный экстракт и поставить на слабый огонь.
- Постоянно помешивая, довести смесь до кипения и варить до загустения.
- Снять с огня, добавить маскарпоне и перемешать до однородности.
- Переложить крем в форму и поставить в холодильник.
- Для глазури залить шоколад горячими сливками и перемешать до гладкой консистенции.
- Вылить на охлажденный крем и снова поставить в холодильник примерно на 1 час.
- Перед подачей десерт можно посыпать шоколадной стружкой.
Получается нежный кремовый десерт с насыщенным шоколадным вкусом, для приготовления которого не требуется ни духовки, ни желатина.
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