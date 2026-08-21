Домашний десерт за 5 минут: рецепт без духовки и желатина

Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот десерт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без выпечки. Кремовая текстура, маскарпоне и шоколадная глазурь делают его нежным и насыщенным, а на приготовление уходит совсем немного времени.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

300 г сгущенного молока с сахаром;

1 яйцо;

30 г кукурузного крахмала;

500 мл молока;

1 ст. л. ванильного экстракта;

250 г маскарпоне.

Для глазури:

100 г тёмного шоколада;

130 г горячих жирных сливок;

шоколадная стружка — по желанию.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сгущенное молоко смешать с яйцом и крахмалом. Добавить молоко, добавить ванильный экстракт и поставить на слабый огонь. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения и варить до загустения. Снять с огня, добавить маскарпоне и перемешать до однородности. Переложить крем в форму и поставить в холодильник. Для глазури залить шоколад горячими сливками и перемешать до гладкой консистенции. Вылить на охлажденный крем и снова поставить в холодильник примерно на 1 час. Перед подачей десерт можно посыпать шоколадной стружкой.

Получается нежный кремовый десерт с насыщенным шоколадным вкусом, для приготовления которого не требуется ни духовки, ни желатина.

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