Эти 5 продуктов нельзя готовить в кастрюле из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь кажется универсальным решением для кухни, но не все так просто. Некоторые привычные продукты могут вести себя совершенно иначе в такой посуде, портя и вкус, и текстуру блюд. Чтобы избежать разочарований, стоит знать эти простые, но важные нюансы приготовления.

Об этом рассказали Realsimple, передает Новини.LIVE.

Посуда из нержавеющей стали давно стала универсальным выбором на кухне: она прочная, долговечная и выглядит стильно. Но даже такой практичный материал имеет свои ограничения. Некоторые продукты могут менять вкус, прилипать или даже влиять на состав посуды во время приготовления.

Что нельзя готовить в посуде из нержавеющей стали

Прежде всего стоит быть осторожными с кислыми блюдами, в частности томатными соусами. Из-за кислоты возможно легкое окисление поверхности, а также изменение вкуса. Именно поэтому для таких блюд лучше выбирать эмалированную или чугунную посуду.

Яйца

Яйца — еще один продукт, который часто "не дружит" с нержавеющей сталью. Без достаточного количества масла или правильного разогрева они быстро прилипают, и блюдо теряет вид. То же касается и блинов — особенно тонких, которые легко рвутся при переворачивании.

Интересный факт: даже профессиональные повара редко используют нержавейку для деликатных блюд — они предпочитают антипригарные или чугунные поверхности для лучшего контроля текстуры.

Мясо

Стейк также не всегда получается идеальным в такой посуде. Хотя сталь выдерживает высокие температуры, она не всегда обеспечивает равномерную корочку без прилипания. Для этого лучше подходят гриль-сковороды или толстостенный чугун.

Рыба

Рыба — еще один "сложный" продукт. Нежное филе легко прилипает и может рассыпаться при переворачивании. Чтобы избежать этого, стоит использовать хорошо смазанную посуду или антипригарную поверхность.

Кстати, нержавеющая сталь сама по себе не боится коррозии, но неправильное использование (например, перегрев или агрессивные продукты) может повлиять на ее внешний вид и свойства со временем.

