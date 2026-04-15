Ці 5 продуктів не можна готувати у каструлі з неіржавної сталі

Неіржавна сталь здається універсальним рішенням для кухні, але не все так просто. Деякі звичні продукти можуть поводитися зовсім інакше в такому посуді, псуючи і смак, і текстуру страв. Щоб уникнути розчарувань, варто знати ці прості, але важливі нюанси приготування.

Що не можна готувати в посуді із неіржавної сталі

Перш за все варто бути обережними з кислими стравами, зокрема томатними соусами. Через кислоту можливе легке окислення поверхні, а також зміна смаку. Саме тому для таких страв краще обирати емальований або чавунний посуд.

Яйця

Яйця — ще один продукт, який часто "не дружить" із неіржавною сталлю. Без достатньої кількості олії або правильного розігріву вони швидко прилипають, і страва втрачає вигляд. Те саме стосується й млинців — особливо тонких, які легко рвуться при перевертанні.

Цікавий факт: навіть професійні кухарі рідко використовують нержавійку для делікатних страв — вони віддають перевагу антипригарним або чавунним поверхням для кращого контролю текстури.

М'ясо

Стейк також не завжди вдається ідеальним у такому посуді. Хоча сталь витримує високі температури, вона не завжди забезпечує рівномірну скоринку без прилипання. Для цього краще підходять гриль-пательні або товстостінний чавун.

Риба

Риба — ще один "складний" продукт. Ніжне філе легко прилипає і може розсипатися при перевертанні. Щоб уникнути цього, варто використовувати добре змащений посуд або антипригарну поверхню.

До речі, нержавіюча сталь сама по собі не боїться корозії, але неправильне використання (наприклад, перегрів або агресивні продукти) може вплинути на її зовнішній вигляд і властивості з часом.

