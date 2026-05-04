Этот соус делает обычную курицу божественной: находка, а не рецепт
Дата публикации 4 мая 2026 21:04
Курица с пюре. Фото: gospodynka.com.ua
Обычное куриное филе может легко превратиться в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Все решает соус — густой, ароматный, с легкой сладостью меда и кислинкой лимона. Он обволакивает мясо и делает его невероятно сочным и нежным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — до 500 г;
- соль, перец — по вкусу;
- крахмал — для панировки;
- масло — для жарки;
- масло сливочное — 50 г;
- соевый соус — 30 г;
- мед — 50 г;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- чеснок — 4 зубчика.
Способ приготовления
- Филе приправить солью и перцем, обвалять в крахмале.
- Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки и почти готовности.
- Добавить сливочное масло, соевый соус, мед и лимонный сок.
- Добавить измельченный чеснок, перемешать, чтобы мясо полностью покрылось соусом.
- Накрыть крышкой и протушить несколько минут, чтобы курица стала сочной.
- Затем снять крышку и немного уварить соус до густой карамельной глазури.
