Этот соус делает обычную курицу божественной: находка, а не рецепт

Этот соус делает обычную курицу божественной: находка, а не рецепт

Дата публикации 4 мая 2026 21:04
Курица с пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Обычное куриное филе может легко превратиться в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Все решает соус — густой, ароматный, с легкой сладостью меда и кислинкой лимона. Он обволакивает мясо и делает его невероятно сочным и нежным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — до 500 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • крахмал — для панировки;
  • масло — для жарки;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соевый соус — 30 г;
  • мед — 50 г;
  • лимонный сок — 3 ст. л.;
  • чеснок — 4 зубчика.
рецепт смачної курки
Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Филе приправить солью и перцем, обвалять в крахмале.
  2. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки и почти готовности.
  3. Добавить сливочное масло, соевый соус, мед и лимонный сок.
  4. Добавить измельченный чеснок, перемешать, чтобы мясо полностью покрылось соусом.
  5. Накрыть крышкой и протушить несколько минут, чтобы курица стала сочной.
  6. Затем снять крышку и немного уварить соус до густой карамельной глазури.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
