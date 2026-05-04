Этот соус делает обычную курицу божественной: находка, а не рецепт

Курица с пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Обычное куриное филе может легко превратиться в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Все решает соус — густой, ароматный, с легкой сладостью меда и кислинкой лимона. Он обволакивает мясо и делает его невероятно сочным и нежным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — до 500 г;

соль, перец — по вкусу;

крахмал — для панировки;

масло — для жарки;

масло сливочное — 50 г;

соевый соус — 30 г;

мед — 50 г;

лимонный сок — 3 ст. л.;

чеснок — 4 зубчика.

Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Филе приправить солью и перцем, обвалять в крахмале. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки и почти готовности. Добавить сливочное масло, соевый соус, мед и лимонный сок. Добавить измельченный чеснок, перемешать, чтобы мясо полностью покрылось соусом. Накрыть крышкой и протушить несколько минут, чтобы курица стала сочной. Затем снять крышку и немного уварить соус до густой карамельной глазури.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: