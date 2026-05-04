Цей соус робить звичайну курку божественною: знахідка, а не рецепт
Дата публікації: 4 травня 2026 21:04
Курка з пюре.
Звичайне куряче філе може легко перетворитися на страву, яку хочеться готувати знову і знову. Усе вирішує соус — густий, ароматний, з легкою солодкістю меду та кислинкою лимона. Він обволікає м’ясо і робить його неймовірно соковитим і ніжним.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — до 500 г;
- сіль, перець — за смаком;
- крохмаль — для паніровки;
- олія — для смаження;
- масло вершкове — 50 г;
- соєвий соус — 30 г;
- мед — 50 г;
- лимонний сік — 3 ст. л.;
- часник — 4 зубчики.
Спосіб приготування
- Філе приправити сіллю та перцем, обваляти в крохмалі.
- Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки та майже готовності.
- Додати вершкове масло, соєвий соус, мед і лимонний сік.
- Додати подрібнений часник, перемішати, щоб м’ясо повністю вкрилося соусом.
- Накрити кришкою і протушкувати кілька хвилин, щоб курка стала соковитою.
- Потім зняти кришку і трохи уварити соус до густої карамельної глазурі.
