Цей соус робить звичайну курку божественною: знахідка, а не рецепт

Курка з пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Звичайне куряче філе може легко перетворитися на страву, яку хочеться готувати знову і знову. Усе вирішує соус — густий, ароматний, з легкою солодкістю меду та кислинкою лимона. Він обволікає м’ясо і робить його неймовірно соковитим і ніжним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — до 500 г;

сіль, перець — за смаком;

крохмаль — для паніровки;

олія — для смаження;

масло вершкове — 50 г;

соєвий соус — 30 г;

мед — 50 г;

лимонний сік — 3 ст. л.;

часник — 4 зубчики.

Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Філе приправити сіллю та перцем, обваляти в крохмалі. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки та майже готовності. Додати вершкове масло, соєвий соус, мед і лимонний сік. Додати подрібнений часник, перемішати, щоб м’ясо повністю вкрилося соусом. Накрити кришкою і протушкувати кілька хвилин, щоб курка стала соковитою. Потім зняти кришку і трохи уварити соус до густої карамельної глазурі.

