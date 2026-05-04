Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Цей соус робить звичайну курку божественною: знахідка, а не рецепт

Цей соус робить звичайну курку божественною: знахідка, а не рецепт

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 21:04
Цей соус робить звичайну курку божественною: знахідка, а не рецепт
Курка з пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Звичайне куряче філе може легко перетворитися на страву, яку хочеться готувати знову і знову. Усе вирішує соус — густий, ароматний, з легкою солодкістю меду та кислинкою лимона. Він обволікає м’ясо і робить його неймовірно соковитим і ніжним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — до 500 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • крохмаль — для паніровки;
  • олія — для смаження;
  • масло вершкове — 50 г;
  • соєвий соус — 30 г;
  • мед — 50 г;
  • лимонний сік — 3 ст. л.;
  • часник — 4 зубчики.
рецепт смачної курки
Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Філе приправити сіллю та перцем, обваляти в крохмалі.
  2. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки та майже готовності.
  3. Додати вершкове масло, соєвий соус, мед і лимонний сік. 
  4. Додати подрібнений часник, перемішати, щоб м’ясо повністю вкрилося соусом.
  5. Накрити кришкою і протушкувати кілька хвилин, щоб курка стала соковитою. 
  6. Потім зняти кришку і трохи уварити соус до густої карамельної глазурі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Читайте також:
рецепт курка пюре
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації