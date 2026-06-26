Эту клубнику потом можно спутать со свежей: рецепт заморозки на зиму
Клубника может оставаться такой же ароматной и сочной даже спустя несколько месяцев после сезона, если правильно её заморозить. Есть несколько простых шагов, которые помогут сохранить форму ягод, их вкус и натуральный летний аромат без потери качества.
Рецепт опубликовал 24 канал, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника.
Способ приготовления
- Чтобы сохранить клубнику на зиму максимально свежей по вкусу и аромату, важно правильно её заморозить.
- Для этого нужно отбирать только плотные, целые ягоды без повреждений.
- Клубнику быстро промыть под прохладной водой, после чего сразу же обсушить на бумажных полотенцах.
- Листочки лучше удалить уже после мытья, чтобы ягоды не впитывали лишнюю влагу.
- Затем разложить клубнику в один слой на подносе или доске, застеленной пергаментом или пленкой, и отправить в морозильную камеру на несколько часов.
- После полного замораживания пересыпать ягоды в пакеты или контейнеры, максимально удалив воздух.
Для десертов или каш можно заранее нарезать крупные ягоды пополам и заморозить аналогичным способом. Перезрелые плоды удобно превратить в пюре с небольшим количеством сахара и заморозить в формах или небольших емкостях. Хранить клубнику нужно в герметичной таре, чтобы избежать потери аромата и появления посторонних запахов.
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