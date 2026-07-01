Голубцы "по-новому": классические теперь не захочется готовить

Голубцы «по-новому». Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если классические голубцы кажутся слишком трудоемкими в приготовлении, попробуйте этот вариант. Сочный фарш, обжаренные овощи и нежный сметанно-томатный соус создают идеальное сочетание вкусов. Блюдо получается ароматным, нежным и настолько аппетитным, что его с удовольствием едят даже те, кто не любит традиционные голубцы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста — 300 г;

фарш (свиной или смешанный) — 500 г;

рис — 80 г;

растительное масло — для обжаривания;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

сметана — 100 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 250 мл;

лавровый лист — 1 шт.

Готовые голубцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук, морковь и капусту мелко нарезать и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости. Фарш смешать с отварным рисом, подготовленными овощами, солью и черным перцем. Хорошо перемешать массу и сформировать небольшие голубцы. Выложить заготовки в смазанную маслом сковороду или сотейник. Для соуса смешать сметану, томатную пасту и воду, по желанию немного подсолить. Залить голубцы соусом, накрыть крышкой и довести до кипения. Тушить на небольшом огне 45–50 минут. За 10–15 минут до готовности добавить лавровый лист и осторожно перевернуть голубцы. Перед подачей полить соусом и посыпать свежей зеленью.

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