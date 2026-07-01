Голубцы "по-новому": классические теперь не захочется готовить
1 июля 2026 14:04
Голубцы «по-новому». Фото: gospodynka.com.ua
Если классические голубцы кажутся слишком трудоемкими в приготовлении, попробуйте этот вариант. Сочный фарш, обжаренные овощи и нежный сметанно-томатный соус создают идеальное сочетание вкусов. Блюдо получается ароматным, нежным и настолько аппетитным, что его с удовольствием едят даже те, кто не любит традиционные голубцы.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- капуста — 300 г;
- фарш (свиной или смешанный) — 500 г;
- рис — 80 г;
- растительное масло — для обжаривания;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса:
- сметана — 100 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — 250 мл;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
- Лук, морковь и капусту мелко нарезать и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
- Фарш смешать с отварным рисом, подготовленными овощами, солью и черным перцем. Хорошо перемешать массу и сформировать небольшие голубцы.
- Выложить заготовки в смазанную маслом сковороду или сотейник.
- Для соуса смешать сметану, томатную пасту и воду, по желанию немного подсолить.
- Залить голубцы соусом, накрыть крышкой и довести до кипения.
- Тушить на небольшом огне 45–50 минут. За 10–15 минут до готовности добавить лавровый лист и осторожно перевернуть голубцы.
- Перед подачей полить соусом и посыпать свежей зеленью.
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