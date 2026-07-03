Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой: рецепт за 5 минут
3 июля 2026 13:44
Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой. Фото: кадр из видео
Когда времени на приготовление завтрака почти нет, этот рецепт выручит без лишних хлопот. Хрустящий батон, нежная сырно-луковая начинка и румяная корочка делают такие горячие бутерброды невероятно вкусными. Их можно приготовить всего за несколько минут из продуктов, которые обычно есть в холодильнике.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- батон — несколько ломтиков;
- лук — 1 шт.;
- зелень — небольшой пучок;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать, зелень измельчить, а плавленый сыр натереть на крупной терке.
- Смешать все ингредиенты в одной миске, добавить яйца, майонез, измельченный чеснок, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы.
- Ломтики батона щедро смазать приготовленной начинкой.
- На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить бутерброды начинкой вниз.
- Обжарить до румяной корочки, после чего осторожно перевернуть и поджарить хлеб с другой стороны.
- Подавать горячими, пока творожная начинка остаётся нежной, а корочка — хрустящей.
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