Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой: рецепт за 5 минут

Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Когда времени на приготовление завтрака почти нет, этот рецепт выручит без лишних хлопот. Хрустящий батон, нежная сырно-луковая начинка и румяная корочка делают такие горячие бутерброды невероятно вкусными. Их можно приготовить всего за несколько минут из продуктов, которые обычно есть в холодильнике.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

батон — несколько ломтиков;

лук — 1 шт.;

зелень — небольшой пучок;

плавленый сыр — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Хлеб и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, зелень измельчить, а плавленый сыр натереть на крупной терке. Смешать все ингредиенты в одной миске, добавить яйца, майонез, измельченный чеснок, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы. Ломтики батона щедро смазать приготовленной начинкой. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить бутерброды начинкой вниз. Обжарить до румяной корочки, после чего осторожно перевернуть и поджарить хлеб с другой стороны. Подавать горячими, пока творожная начинка остаётся нежной, а корочка — хрустящей.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.