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Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой: рецепт за 5 минут

3 июля 2026 13:44
Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Когда времени на приготовление завтрака почти нет, этот рецепт выручит без лишних хлопот. Хрустящий батон, нежная сырно-луковая начинка и румяная корочка делают такие горячие бутерброды невероятно вкусными. Их можно приготовить всего за несколько минут из продуктов, которые обычно есть в холодильнике.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • батон — несколько ломтиков;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — небольшой пучок;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Хлеб и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать, зелень измельчить, а плавленый сыр натереть на крупной терке.
  2. Смешать все ингредиенты в одной миске, добавить яйца, майонез, измельченный чеснок, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы.
  3. Ломтики батона щедро смазать приготовленной начинкой.
  4. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить бутерброды начинкой вниз.
  5. Обжарить до румяной корочки, после чего осторожно перевернуть и поджарить хлеб с другой стороны.
  6. Подавать горячими, пока творожная начинка остаётся нежной, а корочка — хрустящей.

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