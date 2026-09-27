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Главная Вкус Греческий десерт за 15 минут без выпечки: вкуснее, чем "Тирамису"

Греческий десерт за 15 минут без выпечки: вкуснее, чем "Тирамису"

Ua ru
27 сентября 2026 03:04
Греческий десерт без выпечки: нежный кремовый вкус за считанные минуты
Десерт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный крем, пропитанная сиропом основа и воздушные взбитые сливки превращаются в десерт с насыщенным сливочным вкусом. Готовится он несложно, а после охлаждения хорошо держит форму и легко нарезается на порции.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сухари — 100 г.

Для сиропа:

  • вода — 150 мл;
  • сахар — 150 г;
  • корица — 0,5 ч. л.

Для заварного крема:

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  • молоко — 1 л.;
  • сахар — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 50 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для взбитых сливок:

  • жирные сливки — 350 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • лимонный сок — 1–2 ст. л. по желанию.

Для украшения:

  • фисташки, орехи или корица — по вкусу.
рецепт десерта без випічки
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сварить сироп из воды, сахара и корицы, прокипятить около 3 минут.
  2. Выложить сухари в форму 30×20 см, равномерно пропитать горячим сиропом.
  3. Для крема смешать молоко, сахар и крахмал, добавить взбитые с солью яйца.
  4. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
  5. Снять с огня, добавить масло и ваниль, перемешать.
  6. Вылить крем на основу, накрыть пищевой пленкой и охладить.
  7. Взбить сливки с сахаром до устойчивых пиков, по желанию добавить лимонный сок.
  8. Выложить на охлажденный крем и поставить в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 30 минут.
  9. Перед подачей украсить фисташками, орехами или корицей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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