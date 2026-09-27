Греческий десерт без выпечки: нежный кремовый вкус за считанные минуты

Десерт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный крем, пропитанная сиропом основа и воздушные взбитые сливки превращаются в десерт с насыщенным сливочным вкусом. Готовится он несложно, а после охлаждения хорошо держит форму и легко нарезается на порции.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сухари — 100 г.

Для сиропа:

вода — 150 мл;

сахар — 150 г;

корица — 0,5 ч. л.

Для заварного крема:

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молоко — 1 л.;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 50 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для взбитых сливок:

жирные сливки — 350 мл.;

сахар — 100 г;

лимонный сок — 1–2 ст. л. по желанию.

Для украшения:

фисташки, орехи или корица — по вкусу.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сварить сироп из воды, сахара и корицы, прокипятить около 3 минут. Выложить сухари в форму 30×20 см, равномерно пропитать горячим сиропом. Для крема смешать молоко, сахар и крахмал, добавить взбитые с солью яйца. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, добавить масло и ваниль, перемешать. Вылить крем на основу, накрыть пищевой пленкой и охладить. Взбить сливки с сахаром до устойчивых пиков, по желанию добавить лимонный сок. Выложить на охлажденный крем и поставить в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 30 минут. Перед подачей украсить фисташками, орехами или корицей.

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