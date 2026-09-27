Греческий десерт без выпечки: нежный кремовый вкус за считанные минуты

Греческий десерт за 15 минут без выпечки: вкуснее, чем "Тирамису"
Ua ru
27 сентября 2026 03:04
Десерт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Нежный крем, пропитанная сиропом основа и воздушные взбитые сливки превращаются в десерт с насыщенным сливочным вкусом. Готовится он несложно, а после охлаждения хорошо держит форму и легко нарезается на порции.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сухари — 100 г.
Для сиропа:
- вода — 150 мл;
- сахар — 150 г;
- корица — 0,5 ч. л.
Для заварного крема:
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- молоко — 1 л.;
- сахар — 100 г;
- кукурузный крахмал — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 50 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для взбитых сливок:
- жирные сливки — 350 мл.;
- сахар — 100 г;
- лимонный сок — 1–2 ст. л. по желанию.
Для украшения:
- фисташки, орехи или корица — по вкусу.
Способ приготовления
- Сварить сироп из воды, сахара и корицы, прокипятить около 3 минут.
- Выложить сухари в форму 30×20 см, равномерно пропитать горячим сиропом.
- Для крема смешать молоко, сахар и крахмал, добавить взбитые с солью яйца.
- Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Снять с огня, добавить масло и ваниль, перемешать.
- Вылить крем на основу, накрыть пищевой пленкой и охладить.
- Взбить сливки с сахаром до устойчивых пиков, по желанию добавить лимонный сок.
- Выложить на охлажденный крем и поставить в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 30 минут.
- Перед подачей украсить фисташками, орехами или корицей.
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