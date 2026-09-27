Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Грецький десерт за 15 хвилин без випічки: смачніший за "Тірамісу"

Грецький десерт за 15 хвилин без випічки: смачніший за "Тірамісу"

Ua ru
27 вересня 2026 03:04
Грецький десерт без випічки: ніжний кремовий смак за лічені хвилини
Десерт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний крем, просочена сиропом основа та повітряні збиті вершки перетворюються на десерт із насиченим вершковим смаком. Готується він не складно, а після охолодження добре тримає форму та легко нарізається порціями.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • сухарі — 100 г.

Для сиропу:

  • вода — 150 мл.;
  • цукор — 150 г;
  • кориця — 0,5 ч. л.

Для заварного крему:

Читайте також:
  • молоко — 1 л.;
  • цукор — 100 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — 50 г;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для збитих вершків:

  • жирні вершки — 350 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л. за бажанням.

Для прикраси:

  • фісташки, горіхи або кориця — за смаком.
рецепт десерта без випічки
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Зварити сироп із води, цукру та кориці, прокип’ятити близько 3 хвилин.
  2. Викласти сухарі у форму 30×20 см, рівномірно просочити гарячим сиропом.
  3. Для крему змішати молоко, цукор і крохмаль, додати збиті із сіллю яйця.
  4. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загущення.
  5. Зняти з вогню, додати масло та ваніль, перемішати.
  6. Вилити крем на основу, накрити плівкою в контакт і охолодити.
  7. Збити вершки із цукром до стійких піків, за бажанням додати лимонний сік.
  8. Викласти на охолоджений крем і поставити в холодильник на 1 годину або в морозильну камеру на 30 хвилин.
  9. Перед подачею прикрасити фісташками, горіхами чи корицею.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

тирамісу десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації