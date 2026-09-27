Грецький десерт без випічки: ніжний кремовий смак за лічені хвилини

Десерт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний крем, просочена сиропом основа та повітряні збиті вершки перетворюються на десерт із насиченим вершковим смаком. Готується він не складно, а після охолодження добре тримає форму та легко нарізається порціями.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сухарі — 100 г.

Для сиропу:

вода — 150 мл.;

цукор — 150 г;

кориця — 0,5 ч. л.

Для заварного крему:

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молоко — 1 л.;

цукор — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

вершкове масло — 50 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для збитих вершків:

жирні вершки — 350 мл.;

цукор — 100 г;

лимонний сік — 1–2 ст. л. за бажанням.

Для прикраси:

фісташки, горіхи або кориця — за смаком.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Зварити сироп із води, цукру та кориці, прокип’ятити близько 3 хвилин. Викласти сухарі у форму 30×20 см, рівномірно просочити гарячим сиропом. Для крему змішати молоко, цукор і крохмаль, додати збиті із сіллю яйця. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загущення. Зняти з вогню, додати масло та ваніль, перемішати. Вилити крем на основу, накрити плівкою в контакт і охолодити. Збити вершки із цукром до стійких піків, за бажанням додати лимонний сік. Викласти на охолоджений крем і поставити в холодильник на 1 годину або в морозильну камеру на 30 хвилин. Перед подачею прикрасити фісташками, горіхами чи корицею.

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