Грецький десерт без випічки: ніжний кремовий смак за лічені хвилини

Грецький десерт за 15 хвилин без випічки: смачніший за "Тірамісу"
Ua ru
27 вересня 2026 03:04
Десерт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Ніжний крем, просочена сиропом основа та повітряні збиті вершки перетворюються на десерт із насиченим вершковим смаком. Готується він не складно, а після охолодження добре тримає форму та легко нарізається порціями.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сухарі — 100 г.
Для сиропу:
- вода — 150 мл.;
- цукор — 150 г;
- кориця — 0,5 ч. л.
Для заварного крему:
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- молоко — 1 л.;
- цукор — 100 г;
- кукурудзяний крохмаль — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 50 г;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.
Для збитих вершків:
- жирні вершки — 350 мл.;
- цукор — 100 г;
- лимонний сік — 1–2 ст. л. за бажанням.
Для прикраси:
- фісташки, горіхи або кориця — за смаком.
Спосіб приготування
- Зварити сироп із води, цукру та кориці, прокип’ятити близько 3 хвилин.
- Викласти сухарі у форму 30×20 см, рівномірно просочити гарячим сиропом.
- Для крему змішати молоко, цукор і крохмаль, додати збиті із сіллю яйця.
- Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загущення.
- Зняти з вогню, додати масло та ваніль, перемішати.
- Вилити крем на основу, накрити плівкою в контакт і охолодити.
- Збити вершки із цукром до стійких піків, за бажанням додати лимонний сік.
- Викласти на охолоджений крем і поставити в холодильник на 1 годину або в морозильну камеру на 30 хвилин.
- Перед подачею прикрасити фісташками, горіхами чи корицею.
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