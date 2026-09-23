Шоколадний торт на кефірі: ніжний домашній десерт із кремом зі згущеного молока

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Такий торт стане чудовим доповненням до домашнього чаювання. Шоколадний бісквіт, ніжний крем і крихта з коржів створюють просте, але дуже вдале поєднання. Десерт легко приготувати з доступних продуктів, а коржі виходять м’якими та пористими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

йогурт або кефір — 300 мл.;

сода — ½ ч. л.;

цукор — 250 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 100 мл.;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

какао — 3 ст. л.;

окріп — 50 мл.

Для крему:

сметана 20% — 400 г;

варене згущене молоко — 200 г.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати кефір або йогурт із содою, цукром та яйцями. Додати олію, просіяне борошно, розпушувач і какао. Додати окріп та перемішати до однорідності. Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати при 180 °C близько 25 хвилин. Охолодити, обрізати краї та подрібнити їх у крихту. Бісквіт розрізати на два коржі. Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком. Змастити коржі кремом, покрити ним верх і боки торта. Обсипати крихтою та залишити десерт просочитися.

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