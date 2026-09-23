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Головна Смак Торт "До чаю" за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіру

Торт "До чаю" за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіру

Ua ru
23 вересня 2026 03:04
Шоколадний торт на кефірі: ніжний домашній десерт із кремом зі згущеного молока
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Такий торт стане чудовим доповненням до домашнього чаювання. Шоколадний бісквіт, ніжний крем і крихта з коржів створюють просте, але дуже вдале поєднання.  Десерт легко приготувати з доступних продуктів, а коржі виходять м’якими та пористими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • йогурт або кефір — 300 мл.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • цукор — 250 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 100 мл.;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • окріп — 50 мл.

Для крему:

  • сметана 20% — 400 г;
  • варене згущене молоко — 200 г.
рецепт торта за 15 хвилин
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати кефір або йогурт із содою, цукром та яйцями.
  2. Додати олію, просіяне борошно, розпушувач і какао. Додати окріп та перемішати до однорідності.
  3. Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати при 180 °C близько 25 хвилин.
  4. Охолодити, обрізати краї та подрібнити їх у крихту. Бісквіт розрізати на два коржі.
  5. Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком.
  6. Змастити коржі кремом, покрити ним верх і боки торта. Обсипати крихтою та залишити десерт просочитися.

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десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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