Шоколадний торт на кефірі: ніжний домашній десерт із кремом зі згущеного молока

Торт "До чаю" за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіру
Ua ru
23 вересня 2026 03:04
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Такий торт стане чудовим доповненням до домашнього чаювання. Шоколадний бісквіт, ніжний крем і крихта з коржів створюють просте, але дуже вдале поєднання. Десерт легко приготувати з доступних продуктів, а коржі виходять м’якими та пористими.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- йогурт або кефір — 300 мл.;
- сода — ½ ч. л.;
- цукор — 250 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 100 мл.;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- какао — 3 ст. л.;
- окріп — 50 мл.
Для крему:
- сметана 20% — 400 г;
- варене згущене молоко — 200 г.
Спосіб приготування
- Змішати кефір або йогурт із содою, цукром та яйцями.
- Додати олію, просіяне борошно, розпушувач і какао. Додати окріп та перемішати до однорідності.
- Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати при 180 °C близько 25 хвилин.
- Охолодити, обрізати краї та подрібнити їх у крихту. Бісквіт розрізати на два коржі.
- Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком.
- Змастити коржі кремом, покрити ним верх і боки торта. Обсипати крихтою та залишити десерт просочитися.
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