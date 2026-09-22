Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг зі сливами "Хіт осені 2026": смачніше за "Шарлотку"

Пиріг зі сливами "Хіт осені 2026": смачніше за "Шарлотку"

Ua ru
22 вересня 2026 03:04
Сливовий пиріг із ніжним тістом: проста домашня випічка до чаю
Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг готується без міксера та складних технік. Достатньо замісити м’яке вершково-ванільне тісто, додати щільні сливи та випікати близько 35 хвилин — у результаті вийде рум’яний, ароматний і дуже ніжний десерт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • молоко — 100 мл.;
  • вершкове масло — 80 г;
  • борошно — 240 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • сливи — 500 г;
  • крохмаль — 1 ст. л.
рецепт пирога зі сливами
Сливи та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром.
  2. Додати молоко, додати розтоплене масло та перемішати.
  3. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  4. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки та занурити зрізом у крохмаль.
  5. Викласти у форму 24×24 см, застелену пергаментом, зрізом догори.
  6. Залити тістом і рівномірно розподілити.
  7. Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Готовий пиріг охолодити перед подачею.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

рецепт випічка пиріг зі сливами шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації