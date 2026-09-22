Сливовий пиріг із ніжним тістом: проста домашня випічка до чаю

Пиріг зі сливами "Хіт осені 2026": смачніше за "Шарлотку"
Ua ru
22 вересня 2026 03:04
Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Цей пиріг готується без міксера та складних технік. Достатньо замісити м’яке вершково-ванільне тісто, додати щільні сливи та випікати близько 35 хвилин — у результаті вийде рум’яний, ароматний і дуже ніжний десерт.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- молоко — 100 мл.;
- вершкове масло — 80 г;
- борошно — 240 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- сливи — 500 г;
- крохмаль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром.
- Додати молоко, додати розтоплене масло та перемішати.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки та занурити зрізом у крохмаль.
- Викласти у форму 24×24 см, застелену пергаментом, зрізом догори.
- Залити тістом і рівномірно розподілити.
- Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Готовий пиріг охолодити перед подачею.
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