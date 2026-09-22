Сливовий пиріг із ніжним тістом: проста домашня випічка до чаю

Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг готується без міксера та складних технік. Достатньо замісити м’яке вершково-ванільне тісто, додати щільні сливи та випікати близько 35 хвилин — у результаті вийде рум’яний, ароматний і дуже ніжний десерт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

молоко — 100 мл.;

вершкове масло — 80 г;

борошно — 240 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

сливи — 500 г;

крохмаль — 1 ст. л.

Сливи та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром. Додати молоко, додати розтоплене масло та перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки та занурити зрізом у крохмаль. Викласти у форму 24×24 см, застелену пергаментом, зрізом догори. Залити тістом і рівномірно розподілити. Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Готовий пиріг охолодити перед подачею.

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