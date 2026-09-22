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Главная Вкус Пирог со сливами "Хит осени 2026": вкуснее "Шарлотки"

Пирог со сливами "Хит осени 2026": вкуснее "Шарлотки"

Ua ru
22 сентября 2026 03:04
Сливовый пирог с нежным тестом: простая домашняя выпечка к чаю
Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог готовится без миксера и сложных приёмов. Достаточно замесить мягкое сливочно-ванильное тесто, добавить плотные сливы и выпекать около 35 минут — в результате получится румяный, ароматный и очень нежный десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — 240 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • сливы — 500 г;
  • крахмал — 1 ст. л.
рецепт пирога зі сливами
Сливы и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром.
  2. Добавить молоко, растопленное масло и перемешать.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  4. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и обмакнуть срезом в крахмал.
  5. Выложить в форму 24×24 см, застеленную пергаментом, срезом вверх.
  6. Залить тестом и равномерно распределить.
  7. Выпекать при 180 °C около 35 минут. Готовый пирог остудить перед подачей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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