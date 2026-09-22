Сливовый пирог с нежным тестом: простая домашняя выпечка к чаю

Пирог со сливами "Хит осени 2026": вкуснее "Шарлотки"
Ua ru
22 сентября 2026 03:04
Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Этот пирог готовится без миксера и сложных приёмов. Достаточно замесить мягкое сливочно-ванильное тесто, добавить плотные сливы и выпекать около 35 минут — в результате получится румяный, ароматный и очень нежный десерт.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 240 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- сливы — 500 г;
- крахмал — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром.
- Добавить молоко, растопленное масло и перемешать.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Сливы разрезать пополам, удалить косточки и обмакнуть срезом в крахмал.
- Выложить в форму 24×24 см, застеленную пергаментом, срезом вверх.
- Залить тестом и равномерно распределить.
- Выпекать при 180 °C около 35 минут. Готовый пирог остудить перед подачей.
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