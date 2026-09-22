Сливовый пирог с нежным тестом: простая домашняя выпечка к чаю

Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог готовится без миксера и сложных приёмов. Достаточно замесить мягкое сливочно-ванильное тесто, добавить плотные сливы и выпекать около 35 минут — в результате получится румяный, ароматный и очень нежный десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 80 г;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

сливы — 500 г;

крахмал — 1 ст. л.

Сливы и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Добавить молоко, растопленное масло и перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и обмакнуть срезом в крахмал. Выложить в форму 24×24 см, застеленную пергаментом, срезом вверх. Залить тестом и равномерно распределить. Выпекать при 180 °C около 35 минут. Готовый пирог остудить перед подачей.

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