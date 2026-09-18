Сливовый пирог с хрустящей посыпкой: нежная домашняя выпечка к чаю

Пирог со сливами №1: по любимому рецепту мамы
Ua ru
18 сентября 2026 03:04
Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Этот пирог легко приготовить из доступных продуктов, а его вкус напоминает домашнюю выпечку из детства. Лимонная цедра и сок придают тесту легкий аромат и приятную кислинку. Для начинки подойдут спелые, но не слишком мягкие сливы.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 8 ст. л.;
- ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 8 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- лимонный сок — 8 ст. л.;
- мука — 8 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- сливы — 400 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Для посыпки:
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- мука — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром, ванилью и щепоткой соли до получения светлой воздушной массы.
- Добавить масло, молоко, лимонную цедру и сок, перемешать.
- Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Сливы очистить от косточек. Половину нарезать кусочками, смешать с крахмалом и добавить в тесто.
- Вылить массу в смазанную форму размером 18×26 см, сверху выложить оставшиеся сливы ломтиками.
- Для посыпки перетереть муку, сахар и сливочное масло и посыпать ею пирог.
- Выпекать при 180 °C около 40 минут до появления румяной корочки.
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