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Главная Вкус Пирог со сливами №1: по любимому рецепту мамы

Пирог со сливами №1: по любимому рецепту мамы

Ua ru
18 сентября 2026 03:04
Сливовый пирог с хрустящей посыпкой: нежная домашняя выпечка к чаю
Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог легко приготовить из доступных продуктов, а его вкус напоминает домашнюю выпечку из детства. Лимонная цедра и сок придают тесту легкий аромат и приятную кислинку. Для начинки подойдут спелые, но не слишком мягкие сливы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 8 ст. л.;
  • ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 8 ст. л.;
  • молоко — 8 ст. л.;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • лимонный сок — 8 ст. л.;
  • мука — 8 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливы — 400 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Для посыпки:

Читайте также:
  • мука — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.
рецепт пирога зі сливами
Тесто и сливы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром, ванилью и щепоткой соли до получения светлой воздушной массы.
  2. Добавить масло, молоко, лимонную цедру и сок, перемешать.
  3. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  4. Сливы очистить от косточек. Половину нарезать кусочками, смешать с крахмалом и добавить в тесто.
  5. Вылить массу в смазанную форму размером 18×26 см, сверху выложить оставшиеся сливы ломтиками.
  6. Для посыпки перетереть муку, сахар и сливочное масло и посыпать ею пирог.
  7. Выпекать при 180 °C около 40 минут до появления румяной корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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