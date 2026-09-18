Сливовый пирог с хрустящей посыпкой: нежная домашняя выпечка к чаю

Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог легко приготовить из доступных продуктов, а его вкус напоминает домашнюю выпечку из детства. Лимонная цедра и сок придают тесту легкий аромат и приятную кислинку. Для начинки подойдут спелые, но не слишком мягкие сливы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 8 ст. л.;

ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — 8 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

цедра лимона — с 1 шт.;

лимонный сок — 8 ст. л.;

мука — 8 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

сливы — 400 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Для посыпки:

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мука — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.

Тесто и сливы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, ванилью и щепоткой соли до получения светлой воздушной массы. Добавить масло, молоко, лимонную цедру и сок, перемешать. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Сливы очистить от косточек. Половину нарезать кусочками, смешать с крахмалом и добавить в тесто. Вылить массу в смазанную форму размером 18×26 см, сверху выложить оставшиеся сливы ломтиками. Для посыпки перетереть муку, сахар и сливочное масло и посыпать ею пирог. Выпекать при 180 °C около 40 минут до появления румяной корочки.

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