Сливовый пирог с творожным тестом: нежная домашняя выпечка с сочными сливами

Пирог "Сливовая королева": проще и вкуснее "Шарлотки"
Ua ru
17 сентября 2026 03:04
Пирог "Сливовая королева". Фото: smachnenke.com.ua
В сезон слив этот пирог особенно подходит для домашнего чаепития. Творожное тесто получается мягким и ароматным, а фрукты придают выпечке сочность и легкую кислинку. Сверху пирог покрывается золотистой корочкой, которая делает его еще аппетитнее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- ваниль — по вкусу;
- соль — 1 щепотка;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливы — 350 г;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 2 ч. л.;
- миндальные хлопья — по желанию.
Способ приготовления
- Смешать творог с яйцами, сметаной или йогуртом, сахаром, ванилью и щепоткой соли.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое однородное тесто.
- Выложить тесто в форму и равномерно распределить.
- Сливы разрезать пополам, удалить косточки и красиво разложить на поверхности пирога.
- Полить растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и, по желанию, миндальными хлопьями.
- Выпекать при 180 °C около 40 минут до появления золотистой корочки и готовности теста.
- Готовый пирог остудить и подавать к чаю или кофе.
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