Сливовый пирог с творожным тестом: нежная домашняя выпечка с сочными сливами

Пирог "Сливовая королева". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон слив этот пирог особенно подходит для домашнего чаепития. Творожное тесто получается мягким и ароматным, а фрукты придают выпечке сочность и легкую кислинку. Сверху пирог покрывается золотистой корочкой, которая делает его еще аппетитнее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;

сахар — 100 г;

ваниль — по вкусу;

соль — 1 щепотка;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливы — 350 г;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 2 ч. л.;

миндальные хлопья — по желанию.

Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать творог с яйцами, сметаной или йогуртом, сахаром, ванилью и щепоткой соли. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое однородное тесто. Выложить тесто в форму и равномерно распределить. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и красиво разложить на поверхности пирога. Полить растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и, по желанию, миндальными хлопьями. Выпекать при 180 °C около 40 минут до появления золотистой корочки и готовности теста. Готовый пирог остудить и подавать к чаю или кофе.

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