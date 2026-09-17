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Главная Вкус Пирог "Сливовая королева": проще и вкуснее "Шарлотки"

Пирог "Сливовая королева": проще и вкуснее "Шарлотки"

Ua ru
17 сентября 2026 03:04
Сливовый пирог с творожным тестом: нежная домашняя выпечка с сочными сливами
Пирог "Сливовая королева". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон слив этот пирог особенно подходит для домашнего чаепития. Творожное тесто получается мягким и ароматным, а фрукты придают выпечке сочность и легкую кислинку. Сверху пирог покрывается золотистой корочкой, которая делает его еще аппетитнее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • ваниль — по вкусу;
  • соль — 1 щепотка;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сливы — 350 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • миндальные хлопья — по желанию.
рецепт пирога зі сливами
Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать творог с яйцами, сметаной или йогуртом, сахаром, ванилью и щепоткой соли.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое однородное тесто.
  3. Выложить тесто в форму и равномерно распределить.
  4. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и красиво разложить на поверхности пирога.
  5. Полить растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и, по желанию, миндальными хлопьями.
  6. Выпекать при 180 °C около 40 минут до появления золотистой корочки и готовности теста.
  7. Готовый пирог остудить и подавать к чаю или кофе.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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