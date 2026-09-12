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Главная Вкус Сливовый пирог из газеты The New York Times: легендарный рецепт

Сливовый пирог из газеты The New York Times: легендарный рецепт

Ua ru
12 сентября 2026 14:44
Сливовый пирог из газеты: классический рецепт домашней выпечки
Сливовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог легко приготовить из доступных продуктов, а больше всего времени занимает только выпекание. Сливы во время запекания становятся мягкими и сочными, пропитывая тесто ароматным соком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • сливочное масло — 110 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сливы — 12 шт.;
  • сахар — для посыпки;
  • корица — по вкусу;
  • лимонный сок — по вкусу.
рецепт сливової випічки
Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 °C. Мягкое масло взбить с сахаром, добавить яйца, просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать до получения однородного теста.
  2. Форму диаметром 20–25 см смазать маслом, выложить тесто и разровнять.
  3. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и выложить на тесто кожицей вверх.
  4. Посыпать сливы сахаром и корицей, сбрызнуть лимонным соком. Выпекать около 1 часа.
  5. Готовый пирог остудить и подавать отдельно, со взбитыми сливками или мороженым.
  6. При необходимости его можно заморозить, а перед подачей подогреть в духовке при 150 °C в течение 10–15 минут.

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десерт рецепт выпечка пирог со сливами
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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