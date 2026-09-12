Сливовый пирог из газеты: классический рецепт домашней выпечки

Сливовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог легко приготовить из доступных продуктов, а больше всего времени занимает только выпекание. Сливы во время запекания становятся мягкими и сочными, пропитывая тесто ароматным соком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

сливочное масло — 110 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливы — 12 шт.;

сахар — для посыпки;

корица — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу.

Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 °C. Мягкое масло взбить с сахаром, добавить яйца, просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать до получения однородного теста. Форму диаметром 20–25 см смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и выложить на тесто кожицей вверх. Посыпать сливы сахаром и корицей, сбрызнуть лимонным соком. Выпекать около 1 часа. Готовый пирог остудить и подавать отдельно, со взбитыми сливками или мороженым. При необходимости его можно заморозить, а перед подачей подогреть в духовке при 150 °C в течение 10–15 минут.

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