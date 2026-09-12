Сливовый пирог из газеты: классический рецепт домашней выпечки

Сливовый пирог из газеты The New York Times: легендарный рецепт
Ua ru
12 сентября 2026 14:44
Сливовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог легко приготовить из доступных продуктов, а больше всего времени занимает только выпекание. Сливы во время запекания становятся мягкими и сочными, пропитывая тесто ароматным соком.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- сливочное масло — 110 г;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сливы — 12 шт.;
- сахар — для посыпки;
- корица — по вкусу;
- лимонный сок — по вкусу.
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 °C. Мягкое масло взбить с сахаром, добавить яйца, просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать до получения однородного теста.
- Форму диаметром 20–25 см смазать маслом, выложить тесто и разровнять.
- Сливы разрезать пополам, удалить косточки и выложить на тесто кожицей вверх.
- Посыпать сливы сахаром и корицей, сбрызнуть лимонным соком. Выпекать около 1 часа.
- Готовый пирог остудить и подавать отдельно, со взбитыми сливками или мороженым.
- При необходимости его можно заморозить, а перед подачей подогреть в духовке при 150 °C в течение 10–15 минут.
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