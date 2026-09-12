Сливовий пиріг із газети: класичний рецепт домашньої випічки

Сливовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг легко приготувати з доступних продуктів, а найбільше часу займає лише випікання. Сливи під час запікання стають м’якими й соковитими, просочуючи тісто ароматним соком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

вершкове масло — 110 г;

яйця — 2 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

сливи — 12 шт.;

цукор — для посипання;

кориця — за смаком;

лимонний сік — за смаком.

Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 °C. М’яке масло збити з цукром, додати яйця, просіяне борошно, розпушувач і сіль. Перемішати до однорідного тіста. Форму діаметром 20–25 см змастити маслом, викласти тісто та розрівняти. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й викласти на тісто шкіркою догори. Посипати сливи цукром і корицею, збризнути лимонним соком. Випікати близько 1 години. Готовий пиріг охолодити та подавати самостійно, зі збитими вершками або морозивом. За потреби його можна заморозити, а перед подачею прогріти в духовці при 150 °C протягом 10–15 хвилин.

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