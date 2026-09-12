Сливовий пиріг із газети: класичний рецепт домашньої випічки

Сливовий пиріг із газети The New York Times: легендарний рецепт
Ua ru
12 вересня 2026 14:44
Сливовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг легко приготувати з доступних продуктів, а найбільше часу займає лише випікання. Сливи під час запікання стають м’якими й соковитими, просочуючи тісто ароматним соком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- вершкове масло — 110 г;
- яйця — 2 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — щіпка;
- сливи — 12 шт.;
- цукор — для посипання;
- кориця — за смаком;
- лимонний сік — за смаком.
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 °C. М’яке масло збити з цукром, додати яйця, просіяне борошно, розпушувач і сіль. Перемішати до однорідного тіста.
- Форму діаметром 20–25 см змастити маслом, викласти тісто та розрівняти.
- Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й викласти на тісто шкіркою догори.
- Посипати сливи цукром і корицею, збризнути лимонним соком. Випікати близько 1 години.
- Готовий пиріг охолодити та подавати самостійно, зі збитими вершками або морозивом.
- За потреби його можна заморозити, а перед подачею прогріти в духовці при 150 °C протягом 10–15 хвилин.
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