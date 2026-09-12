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Головна Смак Сливовий пиріг із газети The New York Times: легендарний рецепт

Сливовий пиріг із газети The New York Times: легендарний рецепт

Ua ru
12 вересня 2026 14:44
Сливовий пиріг із газети: класичний рецепт домашньої випічки
Сливовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг легко приготувати з доступних продуктів, а найбільше часу займає лише випікання. Сливи під час запікання стають м’якими й соковитими, просочуючи тісто ароматним соком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • вершкове масло — 110 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • сливи — 12 шт.;
  • цукор — для посипання;
  • кориця — за смаком;
  • лимонний сік — за смаком.
рецепт сливової випічки
Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180 °C. М’яке масло збити з цукром, додати яйця, просіяне борошно, розпушувач і сіль. Перемішати до однорідного тіста.
  2. Форму діаметром 20–25 см змастити маслом, викласти тісто та розрівняти. 
  3. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й викласти на тісто шкіркою догори.
  4. Посипати сливи цукром і корицею, збризнути лимонним соком. Випікати близько 1 години.
  5. Готовий пиріг охолодити та подавати самостійно, зі збитими вершками або морозивом. 
  6. За потреби його можна заморозити, а перед подачею прогріти в духовці при 150 °C протягом 10–15 хвилин.

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десерт рецепт випічка пиріг зі сливами
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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