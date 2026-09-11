Яблучний пиріг з кефіром: швидкий рецепт до чаю

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг стане чудовим варіантом швидкої випічки до чаю. Достатньо змішати просте тісто, додати яблука та відправити форму в духовку. Приготування займає мінімум часу, а випічка виходить ароматною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 3–4 шт.;

яйця — 3 шт.;

цукор — 6–7 ст. л. з гіркою;

кефір або негустa сметана — 100 мл.;

вершкове масло — 50–60 г та трохи для форми;

пшеничне борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванілін — дрібка;

кориця — дрібка;

цукрова пудра — за бажанням.

Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло й трохи охолодити. Яйця збити з цукром до пишної світлої маси, додати кефір і масло, перемішати. Борошно змішати з розпушувачем та ваніліном, поступово додати до рідкої суміші. Перемішати до консистенції густої сметани. Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати. Додати до тіста й перемішати. Форму змастити маслом, викласти тісто з яблуками та присипати корицею. Випікати при 180 °C близько 35–45 хвилин. Готовий пиріг трохи охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою та подати до чаю.

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