Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Яблучний пиріг "Моментальний": змішати з тістом в духовку

Яблучний пиріг "Моментальний": змішати з тістом в духовку

Ua ru
11 вересня 2026 03:04
Яблучний пиріг з кефіром: швидкий рецепт до чаю
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг стане чудовим варіантом швидкої випічки до чаю. Достатньо змішати просте тісто, додати яблука та відправити форму в духовку. Приготування займає мінімум часу, а випічка виходить ароматною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яблука — 3–4 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 6–7 ст. л. з гіркою;
  • кефір або негустa сметана — 100 мл.;
  • вершкове масло — 50–60 г та трохи для форми;
  • пшеничне борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • кориця — дрібка;
  • цукрова пудра — за бажанням.
рецепт пирога з яблуками
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розтопити вершкове масло й трохи охолодити. Яйця збити з цукром до пишної світлої маси, додати кефір і масло, перемішати.
  2. Борошно змішати з розпушувачем та ваніліном, поступово додати до рідкої суміші.
  3. Перемішати до консистенції густої сметани.
  4. Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати. Додати до тіста й перемішати.
  5. Форму змастити маслом, викласти тісто з яблуками та присипати корицею.
  6. Випікати при 180 °C близько 35–45 хвилин.
  7. Готовий пиріг трохи охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою та подати до чаю.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

рецепт випічка пирог з яблуками шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації