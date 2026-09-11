Яблучний пиріг з кефіром: швидкий рецепт до чаю

Яблучний пиріг "Моментальний": змішати з тістом в духовку
Ua ru
11 вересня 2026 03:04
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг стане чудовим варіантом швидкої випічки до чаю. Достатньо змішати просте тісто, додати яблука та відправити форму в духовку. Приготування займає мінімум часу, а випічка виходить ароматною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 3–4 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 6–7 ст. л. з гіркою;
- кефір або негустa сметана — 100 мл.;
- вершкове масло — 50–60 г та трохи для форми;
- пшеничне борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ванілін — дрібка;
- кориця — дрібка;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
- Розтопити вершкове масло й трохи охолодити. Яйця збити з цукром до пишної світлої маси, додати кефір і масло, перемішати.
- Борошно змішати з розпушувачем та ваніліном, поступово додати до рідкої суміші.
- Перемішати до консистенції густої сметани.
- Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати. Додати до тіста й перемішати.
- Форму змастити маслом, викласти тісто з яблуками та присипати корицею.
- Випікати при 180 °C близько 35–45 хвилин.
- Готовий пиріг трохи охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою та подати до чаю.
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