Яблучне печиво з великою кількістю начинки: простий рецепт

Рецепт печива "Шарлотка": багато яблук і мало тіста
Ua ru
1 вересня 2026 03:04
Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт сподобається тим, хто любить, коли у випічці більше фруктів, ніж тіста. Яблучні шматочки залишаються соковитими, а саме печиво швидко готується та чудово підходить до чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 3 шт.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- цукор — 50 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- кориця — до смаку.
Для тіста:
- пшеничне борошно — 250–280 г;
- цукор — 90 г;
- вершкове масло — 110 г;
- яйця — 2 шт.;
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Яблука очистити, нарізати кубиками та протушкувати на вершковому маслі з цукром і корицею до м’якості.
- Додати лимонний сік, перемішати й повністю охолодити.
- Яйця змішати з цукром і сіллю.
- Додати м’яке масло, розпушувач і поступово ввести просіяне борошно.
- Охолоджені яблука додати до тіста та перемішати.
- Потім додати решту борошна, щоб отримати густу масу, яка добре тримає форму.
- На деко з пергаментом викласти ложкою невеликі порції тіста, залишаючи між ними відстань.
- Випікати при 180 °C приблизно 18–20 хвилин, до легкого золотистого кольору.
- Готовому печиву дати трохи охолонути перед подаванням.
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