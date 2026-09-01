Яблучне печиво з великою кількістю начинки: простий рецепт

Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто любить, коли у випічці більше фруктів, ніж тіста. Яблучні шматочки залишаються соковитими, а саме печиво швидко готується та чудово підходить до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 3 шт.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

цукор — 50 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

кориця — до смаку.

Для тіста:

пшеничне борошно — 250–280 г;

цукор — 90 г;

вершкове масло — 110 г;

яйця — 2 шт.;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

сіль — дрібка.

Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука очистити, нарізати кубиками та протушкувати на вершковому маслі з цукром і корицею до м’якості. Додати лимонний сік, перемішати й повністю охолодити. Яйця змішати з цукром і сіллю. Додати м’яке масло, розпушувач і поступово ввести просіяне борошно. Охолоджені яблука додати до тіста та перемішати. Потім додати решту борошна, щоб отримати густу масу, яка добре тримає форму. На деко з пергаментом викласти ложкою невеликі порції тіста, залишаючи між ними відстань. Випікати при 180 °C приблизно 18–20 хвилин, до легкого золотистого кольору. Готовому печиву дати трохи охолонути перед подаванням.

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