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Головна Смак Рецепт печива "Шарлотка": багато яблук і мало тіста

Рецепт печива "Шарлотка": багато яблук і мало тіста

Ua ru
1 вересня 2026 03:04
Яблучне печиво з великою кількістю начинки: простий рецепт
Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто любить, коли у випічці більше фруктів, ніж тіста. Яблучні шматочки залишаються соковитими, а саме печиво швидко готується та чудово підходить до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 3 шт.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • цукор — 50 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • кориця — до смаку.

Для тіста:

  • пшеничне борошно — 250–280 г;
  • цукор — 90 г;
  • вершкове масло — 110 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • сіль — дрібка.
рецепт печива з яблуками
Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити, нарізати кубиками та протушкувати на вершковому маслі з цукром і корицею до м’якості.
  2. Додати лимонний сік, перемішати й повністю охолодити.
  3. Яйця змішати з цукром і сіллю.
  4. Додати м’яке масло, розпушувач і поступово ввести просіяне борошно.
  5. Охолоджені яблука додати до тіста та перемішати.
  6. Потім додати решту борошна, щоб отримати густу масу, яка добре тримає форму.
  7. На деко з пергаментом викласти ложкою невеликі порції тіста, залишаючи між ними відстань.
  8. Випікати при 180 °C приблизно 18–20 хвилин, до легкого золотистого кольору.
  9. Готовому печиву дати трохи охолонути перед подаванням.

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яблука рецепт випічка печиво шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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