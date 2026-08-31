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Головна Смак Пиріг "Подушка" за 40 хвилин: рецепт хіт 2026, №1 до чаю

Пиріг "Подушка" за 40 хвилин: рецепт хіт 2026, №1 до чаю

Ua ru
31 серпня 2026 03:04
Пиріг Подушка з сирною начинкою: швидка випічка до чаю
Пиріг "Подушка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг стане чудовим варіантом, коли хочеться домашньої випічки без складних інгредієнтів і тривалого приготування. М’яке тісто та ніжний сирний шар добре поєднуються з чаєм або кавою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 200 г;
  • олія — 120 мл.;
  • кефір — 120 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 400 г;
  • цукрова пудра — 4 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.
рецепт пирога з сиром
Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити із сіллю та цукром до світлої пишної маси. Додати олію й кефір, перемішати.
  2. Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш. Замісити однорідне м’яке тісто.
  3. Форму застелити пергаментом, вилити тісто та розрівняти.
  4. Для начинки сир змішати з цукровою пудрою та яйцем до однорідності.
  5. Перекласти масу в кондитерський мішок і нанести на тісто у вигляді сіточки.
  6. Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин, до золотистої скоринки та готовності тіста.
  7. Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати порційними шматочками та подавати до чаю.

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пиріг Пиріг із сиром рецепт випічка кисломолочний сир
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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