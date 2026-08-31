Пиріг Подушка з сирною начинкою: швидка випічка до чаю

Пиріг "Подушка" за 40 хвилин: рецепт хіт 2026, №1 до чаю
Ua ru
31 серпня 2026 03:04
Пиріг "Подушка". Фото: gospodynka.com.ua
Цей пиріг стане чудовим варіантом, коли хочеться домашньої випічки без складних інгредієнтів і тривалого приготування. М’яке тісто та ніжний сирний шар добре поєднуються з чаєм або кавою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 200 г;
- олія — 120 мл.;
- кефір — 120 мл.;
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 400 г;
- цукрова пудра — 4 ст. л.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- Яйця збити із сіллю та цукром до світлої пишної маси. Додати олію й кефір, перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш. Замісити однорідне м’яке тісто.
- Форму застелити пергаментом, вилити тісто та розрівняти.
- Для начинки сир змішати з цукровою пудрою та яйцем до однорідності.
- Перекласти масу в кондитерський мішок і нанести на тісто у вигляді сіточки.
- Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин, до золотистої скоринки та готовності тіста.
- Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати порційними шматочками та подавати до чаю.
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