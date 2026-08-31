Пиріг Подушка з сирною начинкою: швидка випічка до чаю

Пиріг "Подушка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг стане чудовим варіантом, коли хочеться домашньої випічки без складних інгредієнтів і тривалого приготування. М’яке тісто та ніжний сирний шар добре поєднуються з чаєм або кавою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 200 г;

олія — 120 мл.;

кефір — 120 мл.;

борошно — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 400 г;

цукрова пудра — 4 ст. л.;

яйце — 1 шт.

Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю та цукром до світлої пишної маси. Додати олію й кефір, перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш. Замісити однорідне м’яке тісто. Форму застелити пергаментом, вилити тісто та розрівняти. Для начинки сир змішати з цукровою пудрою та яйцем до однорідності. Перекласти масу в кондитерський мішок і нанести на тісто у вигляді сіточки. Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин, до золотистої скоринки та готовності тіста. Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати порційними шматочками та подавати до чаю.

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