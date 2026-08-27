Королівська шарлотка з яблуками: ніжний пиріг зі сметанною заливкою

Королівська шарлотка зі сметанною заливкою: рецепт з яблуками
Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 03:04
Королівська шарлотка. Фото: smachnenke.com.ua
Особливість цього рецепта — проста сметанна заливка, яка під час випікання утворює на яблуках ніжний кремовий шар. Шарлотка готується без складних технік і добре смакує як теплою, так і після охолодження.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 250 г;
- сіль — дрібка;
- молоко — 250 мл.;
- рафінована олія — 150 мл.;
- борошно — 370 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для сметанної заливки:
- сметана 20% — 180 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт.
Для начинки:
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- яблука — 3–4 шт.;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром і сіллю до світлої пишної маси.
- Додати молоко та олію, перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш.
- Замісити однорідне тісто без грудочок.
- Форму приблизно 37×23 см застелити пергаментом і вилити тісто. Яблука очистити, нарізати тонкими скибочками та розкласти зверху, трохи вдавлюючи їх у тісто.
- Для заливки змішати сметану, яйце та цукор. Рівномірно полити сумішшю яблука.
- Випікати при 170 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Охолодити шарлотку, нарізати порційними шматочками та за бажанням присипати цукровою пудрою.
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