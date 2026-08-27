Королівська шарлотка з яблуками: ніжний пиріг зі сметанною заливкою

Королівська шарлотка. Фото: smachnenke.com.ua

Особливість цього рецепта — проста сметанна заливка, яка під час випікання утворює на яблуках ніжний кремовий шар. Шарлотка готується без складних технік і добре смакує як теплою, так і після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 250 г;

сіль — дрібка;

молоко — 250 мл.;

рафінована олія — 150 мл.;

борошно — 370 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для сметанної заливки:

сметана 20% — 180 г;

цукор — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

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яблука — 3–4 шт.;

цукрова пудра — за бажанням.

Тісто та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і сіллю до світлої пишної маси. Додати молоко та олію, перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш. Замісити однорідне тісто без грудочок. Форму приблизно 37×23 см застелити пергаментом і вилити тісто. Яблука очистити, нарізати тонкими скибочками та розкласти зверху, трохи вдавлюючи їх у тісто. Для заливки змішати сметану, яйце та цукор. Рівномірно полити сумішшю яблука. Випікати при 170 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Охолодити шарлотку, нарізати порційними шматочками та за бажанням присипати цукровою пудрою.

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