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Головна Смак Королівська шарлотка зі сметанною заливкою: рецепт з яблуками

Королівська шарлотка зі сметанною заливкою: рецепт з яблуками

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 03:04
Королівська шарлотка з яблуками: ніжний пиріг зі сметанною заливкою
Королівська шарлотка. Фото: smachnenke.com.ua

Особливість цього рецепта — проста сметанна заливка, яка під час випікання утворює на яблуках ніжний кремовий шар. Шарлотка готується без складних технік і добре смакує як теплою, так і після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 250 г;
  • сіль — дрібка;
  • молоко — 250 мл.;
  • рафінована олія — 150 мл.;
  • борошно — 370 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для сметанної заливки:

  • сметана 20% — 180 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.

Для начинки:

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  • яблука — 3–4 шт.;
  • цукрова пудра — за бажанням.
рецепт яблучного пирога
Тісто та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром і сіллю до світлої пишної маси.
  2. Додати молоко та олію, перемішати.
  3. Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш.
  4. Замісити однорідне тісто без грудочок.
  5. Форму приблизно 37×23 см застелити пергаментом і вилити тісто. Яблука очистити, нарізати тонкими скибочками та розкласти зверху, трохи вдавлюючи їх у тісто.
  6. Для заливки змішати сметану, яйце та цукор. Рівномірно полити сумішшю яблука.
  7. Випікати при 170 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  8. Охолодити шарлотку, нарізати порційними шматочками та за бажанням присипати цукровою пудрою.

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рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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