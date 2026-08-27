Королевская шарлотка с яблоками: нежный пирог со сметанной глазурью

Королевская шарлотка со сметанной заливкой: рецепт с яблоками
Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 03:04
Королевская шарлотка. Фото: smachnenke.com.ua
Особенность этого рецепта — простая сметанная заливка, которая во время выпечки образует на яблоках нежный кремовый слой. Шарлотка готовится без сложных приемов и вкусная как в теплом виде, так и после остывания.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 250 г;
- соль — щепотка;
- молоко — 250 мл.;
- рафинированное масло — 150 мл.;
- мука — 370 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для сметанной заливки:
- сметана 20% — 180 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.
Для начинки:
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- яблоки — 3–4 шт.;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью до получения светлой пышной массы.
- Добавить молоко и масло, перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь.
- Замесить однородное тесто без комочков.
- Форму размером примерно 37×23 см застелить пергаментом и вылить тесто. Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками и разложить сверху, слегка вдавливая их в тесто.
- Для заливки смешать сметану, яйцо и сахар. Равномерно полить смесью яблоки.
- Выпекать при 170 °C примерно 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Остудить шарлотку, нарезать порционными кусочками и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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