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Главная Вкус Королевская шарлотка со сметанной заливкой: рецепт с яблоками

Королевская шарлотка со сметанной заливкой: рецепт с яблоками

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 03:04
Королевская шарлотка с яблоками: нежный пирог со сметанной глазурью
Королевская шарлотка. Фото: smachnenke.com.ua

Особенность этого рецепта — простая сметанная заливка, которая во время выпечки образует на яблоках нежный кремовый слой. Шарлотка готовится без сложных приемов и вкусная как в теплом виде, так и после остывания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 250 мл.;
  • рафинированное масло — 150 мл.;
  • мука — 370 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для сметанной заливки:

  • сметана 20% — 180 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.

Для начинки:

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  • яблоки — 3–4 шт.;
  • сахарная пудра — по желанию.
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Тесто и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью до получения светлой пышной массы.
  2. Добавить молоко и масло, перемешать.
  3. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь.
  4. Замесить однородное тесто без комочков.
  5. Форму размером примерно 37×23 см застелить пергаментом и вылить тесто. Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками и разложить сверху, слегка вдавливая их в тесто.
  6. Для заливки смешать сметану, яйцо и сахар. Равномерно полить смесью яблоки.
  7. Выпекать при 170 °C примерно 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  8. Остудить шарлотку, нарезать порционными кусочками и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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