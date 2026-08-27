Королевская шарлотка с яблоками: нежный пирог со сметанной глазурью

Королевская шарлотка. Фото: smachnenke.com.ua

Особенность этого рецепта — простая сметанная заливка, которая во время выпечки образует на яблоках нежный кремовый слой. Шарлотка готовится без сложных приемов и вкусная как в теплом виде, так и после остывания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 250 г;

соль — щепотка;

молоко — 250 мл.;

рафинированное масло — 150 мл.;

мука — 370 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для сметанной заливки:

сметана 20% — 180 г;

сахар — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

Для начинки:

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яблоки — 3–4 шт.;

сахарная пудра — по желанию.

Тесто и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью до получения светлой пышной массы. Добавить молоко и масло, перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить однородное тесто без комочков. Форму размером примерно 37×23 см застелить пергаментом и вылить тесто. Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками и разложить сверху, слегка вдавливая их в тесто. Для заливки смешать сметану, яйцо и сахар. Равномерно полить смесью яблоки. Выпекать при 170 °C примерно 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Остудить шарлотку, нарезать порционными кусочками и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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