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Главная Вкус Пирог "Подушка" за 40 минут: рецепт-хит 2026 года, № 1 к чаю

Пирог "Подушка" за 40 минут: рецепт-хит 2026 года, № 1 к чаю

Ua ru
31 августа 2026 03:04
Пирог Подушка с творожной начинкой: быстрая выпечка к чаю
Пирог "Подушка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог станет отличным вариантом, когда хочется домашней выпечки без сложных ингредиентов и длительного приготовления. Мягкое тесто и нежный сырный слой хорошо сочетаются с чаем или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 200 г;
  • растительное масло — 120 мл;
  • кефир — 120 мл;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 400 г;
  • сахарная пудра — 4 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт пирога з сиром
Тесто и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью и сахаром до светлой пышной массы. Добавить масло и кефир, перемешать.
  2. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить однородное мягкое тесто.
  3. Форму застелить пергаментом, вылить тесто и разровнять.
  4. Для начинки творог смешать с сахарной пудрой и яйцом до однородности.
  5. Переложить массу в кондитерский мешок и нанести на тесто в виде сетки.
  6. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–40 минут, до появления золотистой корочки и готовности теста.
  7. Готовый пирог немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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