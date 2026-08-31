Пирог Подушка с творожной начинкой: быстрая выпечка к чаю

Пирог "Подушка" за 40 минут: рецепт-хит 2026 года, № 1 к чаю
Ua ru
31 августа 2026 03:04
Пирог "Подушка". Фото: gospodynka.com.ua
Этот пирог станет отличным вариантом, когда хочется домашней выпечки без сложных ингредиентов и длительного приготовления. Мягкое тесто и нежный сырный слой хорошо сочетаются с чаем или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 200 г;
- растительное масло — 120 мл;
- кефир — 120 мл;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 400 г;
- сахарная пудра — 4 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и сахаром до светлой пышной массы. Добавить масло и кефир, перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить однородное мягкое тесто.
- Форму застелить пергаментом, вылить тесто и разровнять.
- Для начинки творог смешать с сахарной пудрой и яйцом до однородности.
- Переложить массу в кондитерский мешок и нанести на тесто в виде сетки.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–40 минут, до появления золотистой корочки и готовности теста.
- Готовый пирог немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.
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