Пирог Подушка с творожной начинкой: быстрая выпечка к чаю

Пирог "Подушка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог станет отличным вариантом, когда хочется домашней выпечки без сложных ингредиентов и длительного приготовления. Мягкое тесто и нежный сырный слой хорошо сочетаются с чаем или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 200 г;

растительное масло — 120 мл;

кефир — 120 мл;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 400 г;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

Тесто и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром до светлой пышной массы. Добавить масло и кефир, перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить однородное мягкое тесто. Форму застелить пергаментом, вылить тесто и разровнять. Для начинки творог смешать с сахарной пудрой и яйцом до однородности. Переложить массу в кондитерский мешок и нанести на тесто в виде сетки. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–40 минут, до появления золотистой корочки и готовности теста. Готовый пирог немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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