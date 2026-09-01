Яблочное печенье с обильной начинкой: простой рецепт

Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто любит, когда в выпечке больше фруктов, чем теста. Кусочки яблок остаются сочными, а само печенье готовится быстро и прекрасно подходит к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 3 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

сахар — 50 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

корица — по вкусу.

Для теста:

пшеничная мука — 250–280 г;

сахар — 90 г;

сливочное масло — 110 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

соль — щепотка.

Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки очистить, нарезать кубиками и тушить на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости. Добавить лимонный сок, перемешать и полностью остудить. Яйца смешать с сахаром и солью. Добавить мягкое масло, разрыхлитель и постепенно всыпать просеянную муку. Охлажденные яблоки добавить в тесто и перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, чтобы получилась густая масса, которая хорошо держит форму. На противень с пергаментом выложить ложкой небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние. Выпекать при 180 °C примерно 18–20 минут, до легкого золотистого цвета. Готовому печенью дать немного остыть перед подачей.

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