Яблочное печенье с обильной начинкой: простой рецепт

Рецепт печенья "Шарлотка": много яблок и мало теста
Ua ru
1 сентября 2026 03:04
Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт понравится тем, кто любит, когда в выпечке больше фруктов, чем теста. Кусочки яблок остаются сочными, а само печенье готовится быстро и прекрасно подходит к чаю.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сахар — 50 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- корица — по вкусу.
Для теста:
- пшеничная мука — 250–280 г;
- сахар — 90 г;
- сливочное масло — 110 г;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Яблоки очистить, нарезать кубиками и тушить на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости.
- Добавить лимонный сок, перемешать и полностью остудить.
- Яйца смешать с сахаром и солью.
- Добавить мягкое масло, разрыхлитель и постепенно всыпать просеянную муку.
- Охлажденные яблоки добавить в тесто и перемешать.
- Затем добавить оставшуюся муку, чтобы получилась густая масса, которая хорошо держит форму.
- На противень с пергаментом выложить ложкой небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние.
- Выпекать при 180 °C примерно 18–20 минут, до легкого золотистого цвета.
- Готовому печенью дать немного остыть перед подачей.
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