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Главная Вкус Рецепт печенья "Шарлотка": много яблок и мало теста

Рецепт печенья "Шарлотка": много яблок и мало теста

Ua ru
1 сентября 2026 03:04
Яблочное печенье с обильной начинкой: простой рецепт
Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто любит, когда в выпечке больше фруктов, чем теста. Кусочки яблок остаются сочными, а само печенье готовится быстро и прекрасно подходит к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 3 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • сахар — 50 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • корица — по вкусу.

Для теста:

  • пшеничная мука — 250–280 г;
  • сахар — 90 г;
  • сливочное масло — 110 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • соль — щепотка.
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Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, нарезать кубиками и тушить на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости.
  2. Добавить лимонный сок, перемешать и полностью остудить.
  3. Яйца смешать с сахаром и солью.
  4. Добавить мягкое масло, разрыхлитель и постепенно всыпать просеянную муку.
  5. Охлажденные яблоки добавить в тесто и перемешать.
  6. Затем добавить оставшуюся муку, чтобы получилась густая масса, которая хорошо держит форму.
  7. На противень с пергаментом выложить ложкой небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние.
  8. Выпекать при 180 °C примерно 18–20 минут, до легкого золотистого цвета.
  9. Готовому печенью дать немного остыть перед подачей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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