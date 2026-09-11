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Главная Вкус Яблочный пирог "Мгновенный": смешать с тестом и поставить в духовку

Яблочный пирог "Мгновенный": смешать с тестом и поставить в духовку

Ua ru
11 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог с кефиром: быстрый рецепт к чаю
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог станет отличным вариантом быстрой выпечки к чаю. Достаточно замесить простое тесто, добавить яблоки и поставить форму в духовку. Приготовление занимает минимум времени, а выпечка получается ароматной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 3–4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 6–7 ст. л. с горкой;
  • кефир или негустая сметана — 100 мл;
  • сливочное масло — 50–60 г и немного для формы;
  • пшеничная мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • корица — щепотка;
  • сахарная пудра — по желанию.
рецепт пирога з яблуками
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Растопить сливочное масло и немного остудить. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы, добавить кефир и масло, перемешать.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и ванилином, постепенно всыпать в жидкую смесь.
  3. Перемешать до консистенции густой сметаны.
  4. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать. Добавить в тесто и перемешать.
  5. Форму смазать маслом, выложить тесто с яблоками и посыпать корицей.
  6. Выпекать при 180 °C около 35–45 минут.
  7. Готовый пирог немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и подать к чаю.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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