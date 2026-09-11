Яблочный пирог с кефиром: быстрый рецепт к чаю

Яблочный пирог "Мгновенный": смешать с тестом и поставить в духовку
Ua ru
11 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог станет отличным вариантом быстрой выпечки к чаю. Достаточно замесить простое тесто, добавить яблоки и поставить форму в духовку. Приготовление занимает минимум времени, а выпечка получается ароматной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3–4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 6–7 ст. л. с горкой;
- кефир или негустая сметана — 100 мл;
- сливочное масло — 50–60 г и немного для формы;
- пшеничная мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — щепотка;
- корица — щепотка;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
- Растопить сливочное масло и немного остудить. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы, добавить кефир и масло, перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем и ванилином, постепенно всыпать в жидкую смесь.
- Перемешать до консистенции густой сметаны.
- Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать. Добавить в тесто и перемешать.
- Форму смазать маслом, выложить тесто с яблоками и посыпать корицей.
- Выпекать при 180 °C около 35–45 минут.
- Готовый пирог немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и подать к чаю.
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