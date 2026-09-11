Яблочный пирог с кефиром: быстрый рецепт к чаю

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог станет отличным вариантом быстрой выпечки к чаю. Достаточно замесить простое тесто, добавить яблоки и поставить форму в духовку. Приготовление занимает минимум времени, а выпечка получается ароматной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 3–4 шт.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 6–7 ст. л. с горкой;

кефир или негустая сметана — 100 мл;

сливочное масло — 50–60 г и немного для формы;

пшеничная мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — щепотка;

корица — щепотка;

сахарная пудра — по желанию.

Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Растопить сливочное масло и немного остудить. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы, добавить кефир и масло, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и ванилином, постепенно всыпать в жидкую смесь. Перемешать до консистенции густой сметаны. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать. Добавить в тесто и перемешать. Форму смазать маслом, выложить тесто с яблоками и посыпать корицей. Выпекать при 180 °C около 35–45 минут. Готовый пирог немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и подать к чаю.

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