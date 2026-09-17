Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг "Сливова королева": простіше і смачніше за "Шарлотку"

Пиріг "Сливова королева": простіше і смачніше за "Шарлотку"

Ua ru
17 вересня 2026 03:04
Сливовий пиріг із сирним тістом: ніжна домашня випічка із соковитими сливами
Пиріг "Сливова королева". Фото: smachnenke.com.ua

У сезон слив цей пиріг особливо доречний для домашнього чаювання. Сирне тісто виходить м’яким і ароматним, а фрукти додають випічці соковитості та легкої кислинки. Зверху пиріг покривається золотистою скоринкою, яка робить його ще апетитнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана або грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • цукор — 100 г;
  • ваніль — до смаку;
  • сіль — 1 дрібка;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сливи — 350 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • мигдалеві пластівці — за бажанням.
рецепт пирога зі сливами
Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир змішати з яйцями, сметаною або йогуртом, цукром, ваніллю та дрібкою солі. 
  2. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке однорідне тісто.
  3. Викласти тісто у форму та рівномірно розподілити.
  4. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й красиво розкласти на поверхні пирога.
  5. Полити розтопленим вершковим маслом, посипати цукром і, за бажанням, мигдалевими пластівцями. 
  6. Випікати при 180 °C близько 40 хвилин до золотистої скоринки та готовності тіста.
  7. Готовий пиріг охолодити й подавати до чаю або кави.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

рецепт випічка пиріг зі сливами шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації