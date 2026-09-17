Сливовий пиріг із сирним тістом: ніжна домашня випічка із соковитими сливами

Пиріг "Сливова королева". Фото: smachnenke.com.ua

У сезон слив цей пиріг особливо доречний для домашнього чаювання. Сирне тісто виходить м’яким і ароматним, а фрукти додають випічці соковитості та легкої кислинки. Зверху пиріг покривається золотистою скоринкою, яка робить його ще апетитнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сметана або грецький йогурт — 2 ст. л.;

цукор — 100 г;

ваніль — до смаку;

сіль — 1 дрібка;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сливи — 350 г;

вершкове масло — 30 г;

цукор — 2 ч. л.;

мигдалеві пластівці — за бажанням.

Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кисломолочний сир змішати з яйцями, сметаною або йогуртом, цукром, ваніллю та дрібкою солі. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке однорідне тісто. Викласти тісто у форму та рівномірно розподілити. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й красиво розкласти на поверхні пирога. Полити розтопленим вершковим маслом, посипати цукром і, за бажанням, мигдалевими пластівцями. Випікати при 180 °C близько 40 хвилин до золотистої скоринки та готовності тіста. Готовий пиріг охолодити й подавати до чаю або кави.

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