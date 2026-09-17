Сливовий пиріг із сирним тістом: ніжна домашня випічка із соковитими сливами

Пиріг "Сливова королева": простіше і смачніше за "Шарлотку"
Ua ru
17 вересня 2026 03:04
Пиріг "Сливова королева". Фото: smachnenke.com.ua
У сезон слив цей пиріг особливо доречний для домашнього чаювання. Сирне тісто виходить м’яким і ароматним, а фрукти додають випічці соковитості та легкої кислинки. Зверху пиріг покривається золотистою скоринкою, яка робить його ще апетитнішим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сметана або грецький йогурт — 2 ст. л.;
- цукор — 100 г;
- ваніль — до смаку;
- сіль — 1 дрібка;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сливи — 350 г;
- вершкове масло — 30 г;
- цукор — 2 ч. л.;
- мигдалеві пластівці — за бажанням.
Спосіб приготування
- Кисломолочний сир змішати з яйцями, сметаною або йогуртом, цукром, ваніллю та дрібкою солі.
- Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке однорідне тісто.
- Викласти тісто у форму та рівномірно розподілити.
- Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й красиво розкласти на поверхні пирога.
- Полити розтопленим вершковим маслом, посипати цукром і, за бажанням, мигдалевими пластівцями.
- Випікати при 180 °C близько 40 хвилин до золотистої скоринки та готовності тіста.
- Готовий пиріг охолодити й подавати до чаю або кави.
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