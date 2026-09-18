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Головна Смак Пиріг зі сливами №1: за улюбленим рецептом мами

Пиріг зі сливами №1: за улюбленим рецептом мами

Ua ru
18 вересня 2026 03:04
Сливовий пиріг із хрусткою крихтою: ніжна домашня випічка до чаю
Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг легко приготувати з доступних продуктів, а його смак нагадує домашню випічку з дитинства. Лимонна цедра та сік додають тісту легкого аромату й приємної кислинки. Для начинки підійдуть стиглі, але не надто м’які сливи.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 8 ст. л.;
  • ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 8 ст. л.;
  • молоко — 8 ст. л.;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • лимонний сік — 8 ст. л.;
  • борошно — 8 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливи — 400 г.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Для крихти:

Читайте також:
  • борошно — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.
рецепт пирога зі сливами
Тісто та сливи. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром, ваніллю та дрібкою солі до світлої пухкої маси.
  2. Додати олію, молоко, лимонну цедру та сік, перемішати.
  3. Поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  4. Сливи очистити від кісточок. Половину нарізати шматочками, змішати з крохмалем і додати до тіста.
  5. Вилити масу у змащену форму 18×26 см, зверху розкласти решту слив скибочками.
  6. Для крихти перетерти борошно, цукор і вершкове масло та посипати нею пиріг.
  7. Випікати при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

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рецепт випічка пиріг зі сливами шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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