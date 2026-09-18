Сливовий пиріг із хрусткою крихтою: ніжна домашня випічка до чаю

Пиріг зі сливами №1: за улюбленим рецептом мами
Ua ru
18 вересня 2026 03:04
Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Цей пиріг легко приготувати з доступних продуктів, а його смак нагадує домашню випічку з дитинства. Лимонна цедра та сік додають тісту легкого аромату й приємної кислинки. Для начинки підійдуть стиглі, але не надто м’які сливи.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 8 ст. л.;
- ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- олія — 8 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- лимонний сік — 8 ст. л.;
- борошно — 8 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- сливи — 400 г.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Для крихти:
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- борошно — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром, ваніллю та дрібкою солі до світлої пухкої маси.
- Додати олію, молоко, лимонну цедру та сік, перемішати.
- Поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- Сливи очистити від кісточок. Половину нарізати шматочками, змішати з крохмалем і додати до тіста.
- Вилити масу у змащену форму 18×26 см, зверху розкласти решту слив скибочками.
- Для крихти перетерти борошно, цукор і вершкове масло та посипати нею пиріг.
- Випікати при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.
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