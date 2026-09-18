Сливовий пиріг із хрусткою крихтою: ніжна домашня випічка до чаю

Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг легко приготувати з доступних продуктів, а його смак нагадує домашню випічку з дитинства. Лимонна цедра та сік додають тісту легкого аромату й приємної кислинки. Для начинки підійдуть стиглі, але не надто м’які сливи.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 8 ст. л.;

ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

олія — 8 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

цедра лимона — з 1 шт.;

лимонний сік — 8 ст. л.;

борошно — 8 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

сливи — 400 г.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Для крихти:

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борошно — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.

Тісто та сливи. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром, ваніллю та дрібкою солі до світлої пухкої маси. Додати олію, молоко, лимонну цедру та сік, перемішати. Поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. Сливи очистити від кісточок. Половину нарізати шматочками, змішати з крохмалем і додати до тіста. Вилити масу у змащену форму 18×26 см, зверху розкласти решту слив скибочками. Для крихти перетерти борошно, цукор і вершкове масло та посипати нею пиріг. Випікати при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

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