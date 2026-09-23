Шоколадный торт на кефире: нежный домашний десерт с кремом из сгущенного молока

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Такой торт станет прекрасным дополнением к домашнему чаепитию. Шоколадный бисквит, нежный крем и крошка из коржей создают простое, но очень удачное сочетание. Десерт легко приготовить из доступных продуктов, а коржи получаются мягкими и пористыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

йогурт или кефир — 300 мл;

сода — ½ ч. л.;

сахар — 250 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 100 мл;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

какао — 3 ст. л.;

кипяток — 50 мл.

Для крема:

сметана 20% — 400 г;

вареное сгущенное молоко — 200 г.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать кефир или йогурт с содой, сахаром и яйцами. Добавить растительное масло, просеянную муку, разрыхлитель и какао. Добавить кипяток и перемешать до однородной консистенции. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 180 °C около 25 минут. Остудить, обрезать края и измельчить их в крошку. Бисквит разрезать на два коржа. Для крема смешать сметану с вареным сгущенным молоком. Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока торта. Посыпать крошкой и дать десерту пропитаться.

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