Шоколадный торт на кефире: нежный домашний десерт с кремом из сгущенного молока

Торт "К чаю" за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира
Ua ru
23 сентября 2026 03:04
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Такой торт станет прекрасным дополнением к домашнему чаепитию. Шоколадный бисквит, нежный крем и крошка из коржей создают простое, но очень удачное сочетание. Десерт легко приготовить из доступных продуктов, а коржи получаются мягкими и пористыми.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- йогурт или кефир — 300 мл;
- сода — ½ ч. л.;
- сахар — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 100 мл;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- какао — 3 ст. л.;
- кипяток — 50 мл.
Для крема:
- сметана 20% — 400 г;
- вареное сгущенное молоко — 200 г.
Способ приготовления
- Смешать кефир или йогурт с содой, сахаром и яйцами.
- Добавить растительное масло, просеянную муку, разрыхлитель и какао. Добавить кипяток и перемешать до однородной консистенции.
- Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 180 °C около 25 минут.
- Остудить, обрезать края и измельчить их в крошку. Бисквит разрезать на два коржа.
- Для крема смешать сметану с вареным сгущенным молоком.
- Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока торта. Посыпать крошкой и дать десерту пропитаться.
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