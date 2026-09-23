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Главная Вкус Торт "К чаю" за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира

Торт "К чаю" за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира

Ua ru
23 сентября 2026 03:04
Шоколадный торт на кефире: нежный домашний десерт с кремом из сгущенного молока
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Такой торт станет прекрасным дополнением к домашнему чаепитию. Шоколадный бисквит, нежный крем и крошка из коржей создают простое, но очень удачное сочетание. Десерт легко приготовить из доступных продуктов, а коржи получаются мягкими и пористыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • йогурт или кефир — 300 мл;
  • сода — ½ ч. л.;
  • сахар — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • кипяток — 50 мл.

Для крема:

  • сметана 20% — 400 г;
  • вареное сгущенное молоко — 200 г.
рецепт торта за 15 хвилин
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать кефир или йогурт с содой, сахаром и яйцами.
  2. Добавить растительное масло, просеянную муку, разрыхлитель и какао. Добавить кипяток и перемешать до однородной консистенции.
  3. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 180 °C около 25 минут.
  4. Остудить, обрезать края и измельчить их в крошку. Бисквит разрезать на два коржа.
  5. Для крема смешать сметану с вареным сгущенным молоком.
  6. Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока торта. Посыпать крошкой и дать десерту пропитаться.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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