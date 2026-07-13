Греческий пирог из кабачков: понадобится 1 кг овощей и 250 мл кефира

Пирог из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон кабачков хочется готовить не только привычные оладьи, но и интересные блюда с ярким вкусом. Этот греческий пирог сочетает в себе нежные овощи, слегка солоноватую фету, ароматную зелень и легкое тесто на йогурте или кефире. Он получается румяным сверху, сочным внутри и вкусный как в теплом, так и в охлаждённом виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 1 кг;

лук — 2 шт.;

йогурт без добавок или кефир — 250 мл;

яйца — 6 шт.;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 10 г;

сыр фета или фетакса — 250 г;

петрушка — большой пучок;

орегано — 10 г;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Размер формы — 24 × 30 см.

Пирог с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле. Кабачки натереть на крупной терке, добавить к луку и готовить 7–8 минут на сильном огне без крышки, чтобы испарилась лишняя влага. Добавить орегано и соль, перемешать и дать начинке остыть. Для теста смешать йогурт или кефир с яйцами. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородной консистенции. Соединить тесто с овощной массой, добавить измельченную петрушку и кубики феты. Аккуратно перемешать, чтобы сыр остался кусочками. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, сверху посыпать сладкой паприкой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут. Дать пирогу немного остыть, нарезать порционными кусочками и подавать к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.