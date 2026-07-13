Греческий пирог из кабачков: понадобится 1 кг овощей и 250 мл кефира
13 июля 2026 13:44
Пирог из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков хочется готовить не только привычные оладьи, но и интересные блюда с ярким вкусом. Этот греческий пирог сочетает в себе нежные овощи, слегка солоноватую фету, ароматную зелень и легкое тесто на йогурте или кефире. Он получается румяным сверху, сочным внутри и вкусный как в теплом, так и в охлаждённом виде.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- йогурт без добавок или кефир — 250 мл;
- яйца — 6 шт.;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сыр фета или фетакса — 250 г;
- петрушка — большой пучок;
- орегано — 10 г;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ст. л.;
- растительное масло — 2–3 ст. л.
Размер формы — 24 × 30 см.
Способ приготовления
- Нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле.
- Кабачки натереть на крупной терке, добавить к луку и готовить 7–8 минут на сильном огне без крышки, чтобы испарилась лишняя влага.
- Добавить орегано и соль, перемешать и дать начинке остыть.
- Для теста смешать йогурт или кефир с яйцами. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородной консистенции.
- Соединить тесто с овощной массой, добавить измельченную петрушку и кубики феты.
- Аккуратно перемешать, чтобы сыр остался кусочками.
- Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, сверху посыпать сладкой паприкой.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут.
- Дать пирогу немного остыть, нарезать порционными кусочками и подавать к столу.
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