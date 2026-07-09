Яблочные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 стакан теплого кефира и 2 яблока

Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда хочется чего-нибудь домашнего и вкусного к утреннему кофе, эти яблочные оладьи становятся настоящей находкой. Благодаря теплому кефиру и сочным яблокам они получаются невероятно пышными, нежными внутри и ароматными. Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов и не более десяти минут.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 200 г;

теплый кефир — 250 мл.;

сахар — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

яблоки — 2 шт.;

цедра лимона — по вкусу;

соль — щепотка;

сода — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавить тёплый кефир и перемешать. Очистить яблоки, натереть на крупной терке и добавить в смесь. Смешать муку с содой и постепенно всыпать в жидкие ингредиенты, замесив густое мягкое тесто. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить тесто ложкой и сформировать небольшие оладьи. Жарить на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать с сахарной пудрой, сметаной, мёдом или вареньем.

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