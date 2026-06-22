Кабачки вкуснее мяса: рецепт на обед или ужин

Кабачки с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Кабачки по этому рецепту получаются настолько нежными и ароматными, что легко заменяют мясное блюдо. Хрустящая корочка, расплавленный сыр и простые ингредиенты делают это блюдо идеальным для быстрого обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

молоко — 3–4 ст. л.;

мука — 4–5 ст. л. (ориентировочно);

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка — по вкусу;

сухой чеснок — по вкусу;

сухая петрушка — по вкусу;

приправа к мясу — по вкусу;

кетчуп — по вкусу;

твердый сыр — 100–150 г;

орегано — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать кабачки кусочками средней толщины, посолить и оставить на 10–15 минут. Отжать лишнюю жидкость. Смешать яйца, молоко, черный перец и сухую петрушку. В отдельной тарелке смешать муку, паприку, сухой чеснок и любимые специи. Обвалять каждый кусочек кабачка в мучной смеси, окунуть в яичную массу и выложить на разогретую сковороду с маслом. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Смазать готовые кабачки кетчупом, посыпать тёртым сыром и орегано. Накройте крышкой и прогрейте несколько минут на слабом огне, пока сыр не расплавится.

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