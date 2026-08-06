Кабачковая паляница "по-селянски": понадобится 1 кабачок и 2 яйца

Кабачковая паляница. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон кабачков обязательно попробуйте приготовить эту аппетитную паляницу. Минимальное количество ингредиентов, несколько минут на приготовление — и на столе румяное блюдо с нежной начинкой, которое вкусно и в горячем, и в теплом виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 средний или 2 маленьких (примерно 500 г);

яйца — 2 шт.;

соль для кабачка — ½ ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

ветчина — несколько ломтиков;

зеленый лук — по вкусу;

моцарелла или другой сыр — 50–70 г;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Кабачки и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–10 минут. Хорошо отжать лишний сок, добавить яйца, перец, при необходимости еще немного соли и муку. Перемешать до однородности. На смазанную маслом сковороду выложить половину кабачковой массы. Сверху выложить ветчину, зеленый лук и сыр, после чего накрыть начинку оставшейся кабачковой массой. Готовить под крышкой на небольшом огне 5–7 минут. Осторожно перевернуть паляничку и обжарить с другой стороны ещё около 5 минут до румяной корочки. Подавать горячей, пока сыр остаётся мягким и тягучим.

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