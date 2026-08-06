Кабачковая паляница "по-селянски": понадобится 1 кабачок и 2 яйца
6 августа 2026 21:04
Кабачковая паляница. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков обязательно попробуйте приготовить эту аппетитную паляницу. Минимальное количество ингредиентов, несколько минут на приготовление — и на столе румяное блюдо с нежной начинкой, которое вкусно и в горячем, и в теплом виде.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 средний или 2 маленьких (примерно 500 г);
- яйца — 2 шт.;
- соль для кабачка — ½ ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- ветчина — несколько ломтиков;
- зеленый лук — по вкусу;
- моцарелла или другой сыр — 50–70 г;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–10 минут.
- Хорошо отжать лишний сок, добавить яйца, перец, при необходимости еще немного соли и муку. Перемешать до однородности.
- На смазанную маслом сковороду выложить половину кабачковой массы.
- Сверху выложить ветчину, зеленый лук и сыр, после чего накрыть начинку оставшейся кабачковой массой.
- Готовить под крышкой на небольшом огне 5–7 минут.
- Осторожно перевернуть паляничку и обжарить с другой стороны ещё около 5 минут до румяной корочки. Подавать горячей, пока сыр остаётся мягким и тягучим.
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