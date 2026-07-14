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Карпаччо из помидоров и клубники: рецепт салата на лето

14 июля 2026 21:04
Карпаччо из помидоров с клубникой. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

В летнюю жару хочется простых, свежих и необычных блюд, которые не требуют много времени. Это карпаччо из помидоров и клубники как раз такое — легкое, яркое и очень ароматное. Сочетание сочных помидоров, сладких ягод, базилика и нежного оливкового масла создает интересный вкус, который непременно удивит гостей.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 шт. (250 г);
  • клубника — 120 г;
  • базилик — несколько веточек;
  • цедра лайма — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • бальзамический крем — по вкусу.
Зелень для салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нарезать помидоры тонкими ломтиками и выложить на тарелку.
  2. Клубнику промыть, обсушить, нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху на помидоры.
  3. Добавить листики базилика, посыпать цедрой лайма, солью и черным молотым перцем.
  4. Сбрызнуть салат оливковым маслом и украсить бальзамическим кремом.
  5. Подавать карпаччо сразу после приготовления в качестве лёгкой летней закуски или дополнения к основному блюду.

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