Карпаччо из помидоров и клубники: рецепт салата на лето

Карпаччо из помидоров с клубникой. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

В летнюю жару хочется простых, свежих и необычных блюд, которые не требуют много времени. Это карпаччо из помидоров и клубники как раз такое — легкое, яркое и очень ароматное. Сочетание сочных помидоров, сладких ягод, базилика и нежного оливкового масла создает интересный вкус, который непременно удивит гостей.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 2 шт. (250 г);

клубника — 120 г;

базилик — несколько веточек;

цедра лайма — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.;

бальзамический крем — по вкусу.

Зелень для салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нарезать помидоры тонкими ломтиками и выложить на тарелку. Клубнику промыть, обсушить, нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху на помидоры. Добавить листики базилика, посыпать цедрой лайма, солью и черным молотым перцем. Сбрызнуть салат оливковым маслом и украсить бальзамическим кремом. Подавать карпаччо сразу после приготовления в качестве лёгкой летней закуски или дополнения к основному блюду.

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