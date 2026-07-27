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Картофельные лепешки на завтрак: готовятся очень быстро на сковороде

27 июля 2026 05:04
Картофельные лепешки. Фото: кадр из видео.
Юлия Щербак
Редактор

Картофельные лепешки — отличная идея для быстрого завтрака, когда хочется чего-то простого, сытного и домашнего. Они получаются мягкими внутри, с румяной корочкой снаружи и прекрасно сочетаются со сметаной, свежими овощами или любимым соусом.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт. (примерно 550 г);
  • зеленый или репчатый лук — 1 шт.;
  • петрушка или укроп — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 5–6 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л. или по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • сливочное масло — для жарки.
Картофельная лепешка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Картофель очистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить мелко нарезанный лук, зелень, яйцо, соль и черный перец.
  3. Постепенно всыпать муку и перемешать до получения густой однородной массы.
  4. Замесить тесто, разделить на шарики и раскатать лепешки.
  5. На разогретой сковороде растопить немного сливочного масла.
  6. Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.
  7. Подавать горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.

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