Картофельные лепешки на завтрак: готовятся очень быстро на сковороде

Картофельные лепешки. Фото: кадр из видео.

Юлия Щербак Редактор

Картофельные лепешки — отличная идея для быстрого завтрака, когда хочется чего-то простого, сытного и домашнего. Они получаются мягкими внутри, с румяной корочкой снаружи и прекрасно сочетаются со сметаной, свежими овощами или любимым соусом.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт. (примерно 550 г);

зеленый или репчатый лук — 1 шт.;

петрушка или укроп — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

мука — 5–6 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сливочное масло — для жарки.

Картофельная лепешка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить мелко нарезанный лук, зелень, яйцо, соль и черный перец. Постепенно всыпать муку и перемешать до получения густой однородной массы. Замесить тесто, разделить на шарики и раскатать лепешки. На разогретой сковороде растопить немного сливочного масла. Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности. Подавать горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.

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