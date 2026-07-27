Картофельные лепешки на завтрак: готовятся очень быстро на сковороде
27 июля 2026 05:04
Картофельные лепешки. Фото: кадр из видео.
Картофельные лепешки — отличная идея для быстрого завтрака, когда хочется чего-то простого, сытного и домашнего. Они получаются мягкими внутри, с румяной корочкой снаружи и прекрасно сочетаются со сметаной, свежими овощами или любимым соусом.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт. (примерно 550 г);
- зеленый или репчатый лук — 1 шт.;
- петрушка или укроп — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 5–6 ст. л.;
- соль — ½ ч. л. или по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- сливочное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель очистить и натереть на крупной терке.
- Добавить мелко нарезанный лук, зелень, яйцо, соль и черный перец.
- Постепенно всыпать муку и перемешать до получения густой однородной массы.
- Замесить тесто, разделить на шарики и раскатать лепешки.
- На разогретой сковороде растопить немного сливочного масла.
- Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.
- Подавать горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.
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